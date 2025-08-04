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https://sarabic.ae/20250804/إيران-تحذر-من-استغلال-ممر-زنغزور-وتهدد-برد-قوي-1103372462.html
إيران تحذر من استغلال ممر "زنغزور" وتهدد برد قوي
إيران تحذر من استغلال ممر "زنغزور" وتهدد برد قوي
سبوتنيك عربي
أصدرت إيران تحذيرا شديد اللهجة لأي حكومات إقليمية أو دولية تسعى لاستغلال ممر "زنغزور"، مؤكدة أن أي محاولة لتحقيق أهداف غير مشروعة في المنطقة ستقابل برد حازم. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T19:45+0000
2025-08-04T19:57+0000
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وقال علي أكبر ولايتي، المستشار الأول لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي للشؤون الدولية، في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين: "بعض الحكومات المتغطرسة، التي تتجاهل مصالحها ومصالح المنطقة، أعادت طرح قضية ممر زنغزور، وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف غير شرعية في جنوب القوقاز"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.وكان ولايتي قد قال في خطاب نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" في نهاية الشهرالماضي إن "الولايات المتحدة تقف وراء مطالب أذربيجان بما يُسمى "ممر زنغزور"، مضيفا أن "الهدف الرئيسي هو إضعاف محور المقاومة، وقطع ارتباط إيران بالقوقاز، وفرض حصار بري على إيران وروسيا في جنوب المنطقة".وأضاف ولايتي: "هذا المشروع ليس فقط جزءا من استراتيجية أمريكا لتحويل الضغط من أوكرانيا إلى القوقاز، بل يحظى أيضا بدعم الناتو وبعض الحركات القومية التركية"، مؤكدا أن إيران ستحبط هذا المشروع من خلال "سياسة المنع النشط، بدلا من رد الفعل السلبي".
https://sarabic.ae/20230614/أردوغان-ينتقد-موقف-إيران-من-مشروع-ممر-زنغزور-ويصفه-بـ-السلبي-1078099921.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تحذر من استغلال ممر "زنغزور" وتهدد برد قوي

19:45 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 19:57 GMT 04.08.2025)
© Sputnikما هو صاروخ سجيل الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وماهي إمكانياته؟
ما هو صاروخ سجيل الذي استخدمته إيران لأول مرة لضرب إسرائيل وماهي إمكانياته؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
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أصدرت إيران تحذيرا شديد اللهجة لأي حكومات إقليمية أو دولية تسعى لاستغلال ممر "زنغزور"، مؤكدة أن أي محاولة لتحقيق أهداف غير مشروعة في المنطقة ستقابل برد حازم.
وقال علي أكبر ولايتي، المستشار الأول لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي للشؤون الدولية، في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين: "بعض الحكومات المتغطرسة، التي تتجاهل مصالحها ومصالح المنطقة، أعادت طرح قضية ممر زنغزور، وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف غير شرعية في جنوب القوقاز"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
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وأكد ولايتي في منشوره: "نحذر أي حكومة، سواء في المنطقة أو خارجها، من تكرار التجارب الفاشلة السابقة المتعلقة بممر زنغزور، فإن إيران سترد بقوة على أي محاولة من هذا القبيل".

وكان ولايتي قد قال في خطاب نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" في نهاية الشهرالماضي إن "الولايات المتحدة تقف وراء مطالب أذربيجان بما يُسمى "ممر زنغزور"، مضيفا أن "الهدف الرئيسي هو إضعاف محور المقاومة، وقطع ارتباط إيران بالقوقاز، وفرض حصار بري على إيران وروسيا في جنوب المنطقة".
وأضاف ولايتي: "هذا المشروع ليس فقط جزءا من استراتيجية أمريكا لتحويل الضغط من أوكرانيا إلى القوقاز، بل يحظى أيضا بدعم الناتو وبعض الحركات القومية التركية"، مؤكدا أن إيران ستحبط هذا المشروع من خلال "سياسة المنع النشط، بدلا من رد الفعل السلبي".
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