"تافريدا 2025"... سحر الطبيعة يلتقي بالإبداع الفني في جمهورية القرم الروسية

اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمهرجان الشباب العاملين في مجال الثقافة والفنون "تافريدا. آرت- 2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.