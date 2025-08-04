"تافريدا 2025"... سحر الطبيعة يلتقي بالإبداع الفني في جمهورية القرم الروسية

زوار بالقرب من هيكل فني في مكان إقامة مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار بالقرب من هيكل فني في مكان إقامة مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
أداء المشاركين في مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
أداء المشاركين في مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
مشاركة في مهرجان الشباب للثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" في جمهورية القرم الروسية
مشاركة في مهرجان الشباب للثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" في جمهورية القرم الروسية
المشاركون في مهرجان الشباب العاملين في مجال الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
المشاركون في مهرجان الشباب العاملين في مجال الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار بالقرب من هيكل فني في موقع مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار بالقرب من هيكل فني في موقع مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
مسيرة للمشاركين في مهرجان الشباب من العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
مسيرة للمشاركين في مهرجان الشباب من العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار بالقرب من هيكل فني في موقع مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار بالقرب من هيكل فني في موقع مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" بجمهورية القرم الروسية
زوار مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" في جمهورية القرم الروسية
زوار مهرجان الشباب العاملين في الثقافة والفنون "تافريدا. آرت-2025"، في خليج "كابسيل" في جمهورية القرم الروسية