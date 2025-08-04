https://sarabic.ae/20250804/مراسلة-تلفزيونية-تتعرض-لمحاولة-سرقة-هاتفها-على-الهواء-فيديو-1103347397.html
مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت مراسلة تلفزيونية برازيلية لمحاولة سرقة هاتفها الجوال، أثناء استعدادها لبث مباشر في مدينة ريو دي جانيرو، إذ حاول لص على متن دراجة نارية انتزاع الهاتف من... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T08:44+0000
2025-08-04T08:44+0000
2025-08-04T08:44+0000
نادي الفيديو
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ونشرت كلارا نيري، مراسلة قناة "باند ريو" البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثّق الحادث، مشيرة إلى أن اللص لم ينجح في سرقة الهاتف بسبب تمسّكها بالجهاز، وأكدت أن كاميرات المراقبة وثّقت وجه المعتدي ولوحة دراجته كانت مغطاة، وأبلغت الشرطة التي بدأت التحقيق.وتشهد ريو دي جانيرو ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة، خاصة سرقات الهواتف، التي زادت بنحو 40%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2024، بحسب بيانات رسمية، وسط مخاوف من تكرار الإفراج السريع عن الجناة رغم القبض عليهم.
أخبار البرازيل
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
تعرضت مراسلة تلفزيونية برازيلية لمحاولة سرقة هاتفها الجوال، أثناء استعدادها لبث مباشر في مدينة ريو دي جانيرو، إذ حاول لص على متن دراجة نارية انتزاع الهاتف من يدها، لكنها تمكنت من استعادته بعد أن سقط منه.
ونشرت كلارا نيري، مراسلة قناة "باند ريو" البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثّق الحادث، مشيرة إلى أن اللص لم ينجح في سرقة الهاتف بسبب تمسّكها بالجهاز، وأكدت أن كاميرات المراقبة وثّقت وجه المعتدي ولوحة دراجته كانت مغطاة، وأبلغت الشرطة التي بدأت التحقيق.
وتشهد ريو دي جانيرو ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة، خاصة سرقات الهواتف، التي زادت بنحو 40%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2024، بحسب بيانات رسمية، وسط مخاوف من تكرار الإفراج السريع عن الجناة رغم القبض عليهم.