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عالم سبوتنيك
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"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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نبض افريقيا
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20 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250804/مراسلة-تلفزيونية-تتعرض-لمحاولة-سرقة-هاتفها-على-الهواء-فيديو-1103347397.html
مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت مراسلة تلفزيونية برازيلية لمحاولة سرقة هاتفها الجوال، أثناء استعدادها لبث مباشر في مدينة ريو دي جانيرو، إذ حاول لص على متن دراجة نارية انتزاع الهاتف من... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T08:44+0000
2025-08-04T08:44+0000
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ونشرت كلارا نيري، مراسلة قناة "باند ريو" البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثّق الحادث، مشيرة إلى أن اللص لم ينجح في سرقة الهاتف بسبب تمسّكها بالجهاز، وأكدت أن كاميرات المراقبة وثّقت وجه المعتدي ولوحة دراجته كانت مغطاة، وأبلغت الشرطة التي بدأت التحقيق.وتشهد ريو دي جانيرو ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة، خاصة سرقات الهواتف، التي زادت بنحو 40%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2024، بحسب بيانات رسمية، وسط مخاوف من تكرار الإفراج السريع عن الجناة رغم القبض عليهم.
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل

مراسلة تلفزيونية تتعرض لمحاولة سرقة هاتفها على الهواء.. فيديو

08:44 GMT 04.08.2025
CC0 / Pixabay / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
هاتف ذكي
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
تعرضت مراسلة تلفزيونية برازيلية لمحاولة سرقة هاتفها الجوال، أثناء استعدادها لبث مباشر في مدينة ريو دي جانيرو، إذ حاول لص على متن دراجة نارية انتزاع الهاتف من يدها، لكنها تمكنت من استعادته بعد أن سقط منه.
ونشرت كلارا نيري، مراسلة قناة "باند ريو" البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثّق الحادث، مشيرة إلى أن اللص لم ينجح في سرقة الهاتف بسبب تمسّكها بالجهاز، وأكدت أن كاميرات المراقبة وثّقت وجه المعتدي ولوحة دراجته كانت مغطاة، وأبلغت الشرطة التي بدأت التحقيق.
وتشهد ريو دي جانيرو ارتفاعا حادا في معدلات الجريمة، خاصة سرقات الهواتف، التي زادت بنحو 40%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2024، بحسب بيانات رسمية، وسط مخاوف من تكرار الإفراج السريع عن الجناة رغم القبض عليهم.
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