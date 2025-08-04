مصر تنتخب... إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في أول أيام انتخابات "الشيوخ"

وفتحت لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.وتستمر عمليات الإقبال على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر، فيما تراجعت نسب الإقبال ساعات الظهيرة التي تشتد فيها درجات الحرارة. وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا ملحوظا في العديد من لجان الاقتراع، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، يومي 4 و5 أغسطس/آب، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام. ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذي تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، يومي 4 و5 أغسطس/آب، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.
ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذي تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات.