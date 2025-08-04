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نادي إسباني يعزي وادي دجلة في وفاة حارس المرمى بونجا
نادي إسباني يعزي وادي دجلة في وفاة حارس المرمى بونجا
سبوتنيك عربي
نشر نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الأحد، بيانا رسميا أعرب فيه عن خالص تعازيه في وفاة حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين محمد أبو النجا، الشهير... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابه على منصة "إكس": "يتقدم نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بأحر التعازي لوفاة بونجا، حارس مرمى وادي دجلة ولاعب منتخب مصر، ويتقدمون بأحر التعازي لعائلته وأحبائه وزملائه وناديه. رحمه الله".وتوفي أبو النجا، السبت الماضي، عن عمر 36 عاما بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذه بعد إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن حزنه العميق لوفاة الحارس الراحل، مؤكدا في بيان رسمي أن "بونجا كان أحد أبناء الكرة المصرية المميزين"، داعيا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.وانتشرت موجة من الحزن في الأوساط الرياضية المصرية، حيث نعت أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز الفقيد، مشيدة بمسيرته الكروية وأخلاقه العالية التي تركت أثرا طيبا في نفوس زملائه وجماهيره.محمد أبو النجا أحد أبرز حراس المرمى في الدوري المصري، دافع عن عرين وادي دجلة لسنوات، وشارك مع منتخب مصر للمحليين في عدة مناسبات، مخلفا إرثا رياضيا يشهد له بالتميز والالتزام.
https://sarabic.ae/20250101/النيابة-العامة-المصرية-تعلن-نتائج-تحقيقاتها-في-وفاة-اللاعب-أحمد-رفعت-بسكتة-قلبية-1096392490.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
نادي إسباني يعزي وادي دجلة في وفاة حارس المرمى بونجا
نشر نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الأحد، بيانا رسميا أعرب فيه عن خالص تعازيه في وفاة حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي، إثر معاناته من مضاعفات صحية حادة في الكبد أدت إلى دخوله في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة في أحد المستشفيات.
وجاء في البيان الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابه على منصة "إكس": "يتقدم نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بأحر التعازي لوفاة بونجا، حارس مرمى وادي دجلة ولاعب منتخب مصر، ويتقدمون بأحر التعازي لعائلته وأحبائه وزملائه وناديه. رحمه الله".
وتوفي أبو النجا، السبت الماضي، عن عمر 36 عاما بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة
، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذه بعد إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ونعى نادي وادي دجلة لاعبه السابق في بيان رسمي عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "بقلوب مليئة بالحزن، ينعي نادي وادي دجلة فقيدنا الغالي محمد أبو النجا (بونجا)، الذي تركنا في يوم حزين، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان".
وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة
، عن حزنه العميق لوفاة الحارس الراحل، مؤكدا في بيان رسمي أن "بونجا كان أحد أبناء الكرة المصرية المميزين"، داعيا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.
وانتشرت موجة من الحزن في الأوساط الرياضية
المصرية، حيث نعت أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز الفقيد، مشيدة بمسيرته الكروية وأخلاقه العالية التي تركت أثرا طيبا في نفوس زملائه وجماهيره.
محمد أبو النجا أحد أبرز حراس المرمى في الدوري المصري، دافع عن عرين وادي دجلة لسنوات، وشارك مع منتخب مصر للمحليين في عدة مناسبات، مخلفا إرثا رياضيا يشهد له بالتميز والالتزام.