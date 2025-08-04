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https://sarabic.ae/20250804/واشنطن-تغلق-سفارتها-في-هايتي-إثر-أعمال-عنف-وتبادل-إطلاق-نار-1103373264.html
واشنطن تغلق سفارتها في هايتي إثر أعمال عنف وتبادل إطلاق نار
واشنطن تغلق سفارتها في هايتي إثر أعمال عنف وتبادل إطلاق نار
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في هايتي وحصر موظفيها داخل مقر السفارة، نتيجة أعمال عنف وإطلاق نار كثيف بالقرب من العاصمة بورت... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T20:38+0000
2025-08-04T20:38+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إلى موظفي الحكومة الأمريكية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة".يشار إلى ان هايتي تواجه موجة متصاعدة من العنف والفوضى، حيث تسيطر عصابات مسلحة متنافسة على مساحات واسعة من البلاد. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة هذه العصابات أعمال عنف مروعة مما يفاقم معاناة السكان.ولقي ما لا يقل عن 3141 شخصا حتفهم، بحسب تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة أعمال العنف التي تقودها العصابات. ويؤكد التقرير أن هذه الأعمال تزيد من زعزعة استقرار الأمة التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية وسياسية عميقة.
https://sarabic.ae/20230728/الخارجية-الأمريكية-لموظفيها-الحكوميين-في-هايتي-غادروا-بأسرع-وقت-1079499445.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تغلق سفارتها في هايتي إثر أعمال عنف وتبادل إطلاق نار

20:38 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في هايتي وحصر موظفيها داخل مقر السفارة، نتيجة أعمال عنف وإطلاق نار كثيف بالقرب من العاصمة بورت أو برانس، التي تشهد تفاقم أنشطة العصابات الإجرامية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إلى موظفي الحكومة الأمريكية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة".
يشار إلى ان هايتي تواجه موجة متصاعدة من العنف والفوضى، حيث تسيطر عصابات مسلحة متنافسة على مساحات واسعة من البلاد.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة هذه العصابات أعمال عنف مروعة مما يفاقم معاناة السكان.
متظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
الخارجية الأمريكية لموظفيها في هايتي: غادروا بأسرع وقت
28 يوليو 2023, 09:13 GMT
ولقي ما لا يقل عن 3141 شخصا حتفهم، بحسب تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة أعمال العنف التي تقودها العصابات.
ويؤكد التقرير أن هذه الأعمال تزيد من زعزعة استقرار الأمة التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية وسياسية عميقة.
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