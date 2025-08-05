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كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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احتراق سفينة حاويات في بحر الصين الجنوبي وبكين تعلن إنقاذ الطاقم
احتراق سفينة حاويات في بحر الصين الجنوبي وبكين تعلن إنقاذ الطاقم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل الصينية أن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ طاقم مكون من 25 فردًا، كانوا على متن سفينة حاويات أجنبية اشتعلت فيها النيران في بحر الصين... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:02+0000
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وأوضحت الوزارة أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، في أربع حاويات على متن سفينة مسجلة في ليبيريا، كانت تبحر على بعد نحو 190 ميلا بحريا شمال غرب شعاب يونغشو في جزر نانشا، ما شكل تهديدا لسلامة الطاقم وخطوط الملاحة الدولية، حسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء.وتابعت وزارة النقل الصينية: "بمجرد تلقي الإنذار، أرسلت مديرية نانهاي للإنقاذ سفينة كانت تقوم بدورية قريبة إلى موقع الحادث، كما جرى نشر مروحية لتوفير تقييمات آنية للحريق، وضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق".وبحسب الوزارة، تم إخماد النيران بالكامل في الساعة الثانية من ظهر 30 يوليو/ تموز الماضي، بينما جرت عمليات تفتيش مكثفة حتى مساء الأول من أغسطس/ آب الجاري، للتأكد من عدم وجود مخاطر متبقية.وأسفرت العملية عن إنقاذ الأرواح وتأمين السفينة والبضائع ومنع حدوث تلوث بحري، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن سفينة الإنقاذ لا تزال في الموقع لتأمين الحاوية المتضررة وضمان استئناف رحلتها بأمان.وأكدت الوزارة أن هذه العملية الناجحة تعكس قدرة الصين على التعامل مع الطوارئ في أعالي البحار، وتبرز التزامها بحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استقرار الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
https://sarabic.ae/20230330/مقتل-31-شخصا-على-الأقل-إثر-حريق-في-سفينة-ركاب-جنوبي-الفلبين-1075316160.html
https://sarabic.ae/20211230/الصين-تبنى-أضخم-سفينة-حاويات-في-العالم-1054752933.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار

احتراق سفينة حاويات في بحر الصين الجنوبي وبكين تعلن إنقاذ الطاقم

09:02 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة النقل الصينية أن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ طاقم مكون من 25 فردًا، كانوا على متن سفينة حاويات أجنبية اشتعلت فيها النيران في بحر الصين الجنوبي.
وأوضحت الوزارة أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، في أربع حاويات على متن سفينة مسجلة في ليبيريا، كانت تبحر على بعد نحو 190 ميلا بحريا شمال غرب شعاب يونغشو في جزر نانشا، ما شكل تهديدا لسلامة الطاقم وخطوط الملاحة الدولية، حسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء.
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين
30 مارس 2023, 10:24 GMT
وتابعت وزارة النقل الصينية: "بمجرد تلقي الإنذار، أرسلت مديرية نانهاي للإنقاذ سفينة كانت تقوم بدورية قريبة إلى موقع الحادث، كما جرى نشر مروحية لتوفير تقييمات آنية للحريق، وضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق".
وبحسب الوزارة، تم إخماد النيران بالكامل في الساعة الثانية من ظهر 30 يوليو/ تموز الماضي، بينما جرت عمليات تفتيش مكثفة حتى مساء الأول من أغسطس/ آب الجاري، للتأكد من عدم وجود مخاطر متبقية.
حاويات بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الصين تبنى أضخم سفينة حاويات في العالم
30 ديسمبر 2021, 06:50 GMT
وأسفرت العملية عن إنقاذ الأرواح وتأمين السفينة والبضائع ومنع حدوث تلوث بحري، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن سفينة الإنقاذ لا تزال في الموقع لتأمين الحاوية المتضررة وضمان استئناف رحلتها بأمان.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية الناجحة تعكس قدرة الصين على التعامل مع الطوارئ في أعالي البحار، وتبرز التزامها بحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استقرار الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
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