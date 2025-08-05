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نبض افريقيا
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250805/السفارة-الروسية-لدى-كوبنهاغن-الدنمارك-تراهن-على-استمرار-الصراع-الأوكراني-1103409581.html
السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية لدى كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية بالمشاركة في شراء أسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية ضمن تحالف الناتو، يعكس استمرار سياسة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T16:53+0000
2025-08-05T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت السفارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك: "قرار الدنمارك بالمشاركة في عملية شراء مشتركة لأسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن كوبنهاغن لا تزال تراهن على استمرار وتصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك والسويد والنرويج، تخصيص نحو 500 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لدعم القوات الأوكرانية، تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر وقطع غيار.من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها، وستشمل الإمدادات المستقبلية بطاريات "باتريوت" وليس فقط الصواريخ.وفي السياق ذاته، ترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعقّد عملية التسوية السلمية، كما يجر دول حلف "الناتو" إلى المشاركة المباشرة في النزاع، وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20250716/السفير-الروسي-الدنمارك-قدمت-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بقيمة-10-مليارات-دولار-1102716077.html
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السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني

16:53 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكدت السفارة الروسية لدى كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية بالمشاركة في شراء أسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية ضمن تحالف الناتو، يعكس استمرار سياسة كوبنهاغن في دعم تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وأوضحت السفارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك: "قرار الدنمارك بالمشاركة في عملية شراء مشتركة لأسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن كوبنهاغن لا تزال تراهن على استمرار وتصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا".

وتابعت: "إن إنهاء الصراع بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح روسيا، ليس جزءًا من خطط كوبنهاغن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك والسويد والنرويج، تخصيص نحو 500 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لدعم القوات الأوكرانية، تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر وقطع غيار.
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي: الدنمارك قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار
16 يوليو, 01:50 GMT
من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها، وستشمل الإمدادات المستقبلية بطاريات "باتريوت" وليس فقط الصواريخ.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تصر واشنطن على أن تشتري ألمانيا ضعف عدد أنظمة الدفاع الجوي المتفق عليه سابقًا. في المقابل، رفضت دول مثل فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر المشاركة في هذه المبادرة.

وفي السياق ذاته، ترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعقّد عملية التسوية السلمية، كما يجر دول حلف "الناتو" إلى المشاركة المباشرة في النزاع، وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.
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