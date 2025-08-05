https://sarabic.ae/20250805/السفارة-الروسية-لدى-كوبنهاغن-الدنمارك-تراهن-على-استمرار-الصراع-الأوكراني-1103409581.html
السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية لدى كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية بالمشاركة في شراء أسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية ضمن تحالف الناتو، يعكس استمرار سياسة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T16:53+0000
2025-08-05T16:53+0000
2025-08-05T16:53+0000
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وأوضحت السفارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك: "قرار الدنمارك بالمشاركة في عملية شراء مشتركة لأسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن كوبنهاغن لا تزال تراهن على استمرار وتصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك والسويد والنرويج، تخصيص نحو 500 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لدعم القوات الأوكرانية، تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر وقطع غيار.من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها، وستشمل الإمدادات المستقبلية بطاريات "باتريوت" وليس فقط الصواريخ.وفي السياق ذاته، ترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعقّد عملية التسوية السلمية، كما يجر دول حلف "الناتو" إلى المشاركة المباشرة في النزاع، وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20250716/السفير-الروسي-الدنمارك-قدمت-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بقيمة-10-مليارات-دولار-1102716077.html
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روسيا, أخبار الدنمارك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الدنمارك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
أكدت السفارة الروسية لدى كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية بالمشاركة في شراء أسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية ضمن تحالف الناتو، يعكس استمرار سياسة كوبنهاغن في دعم تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وأوضحت السفارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك: "قرار الدنمارك بالمشاركة في عملية شراء مشتركة لأسلحة أمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن كوبنهاغن لا تزال تراهن على استمرار وتصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا".
وتابعت: "إن إنهاء الصراع بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح روسيا، ليس جزءًا من خطط كوبنهاغن".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك والسويد والنرويج، تخصيص نحو 500 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لدعم القوات الأوكرانية، تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر وقطع غيار.
من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها، وستشمل الإمدادات المستقبلية بطاريات "باتريوت" وليس فقط الصواريخ.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تصر واشنطن على أن تشتري ألمانيا ضعف عدد أنظمة الدفاع الجوي المتفق عليه سابقًا. في المقابل، رفضت دول مثل فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر المشاركة في هذه المبادرة.
وفي السياق ذاته، ترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعقّد عملية التسوية السلمية، كما يجر دول حلف "الناتو" إلى المشاركة المباشرة في النزاع، وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.