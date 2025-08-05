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كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
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القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيطالية براءة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، "من أي مسؤولية" في قضية إخلاء سبيل مسؤول ليبي رفيع، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:22+0000
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وقالت ميلوني إن "المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلفة بالبت في القضايا المتصلة بأعضاء الحكومة، أسقطت عنها المسؤولية القانونية في هذه القضية".وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "ميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل والداخلية، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء، في تسهيل إطلاق سراح المسؤول الليبي وترحيله".ووفق رئيسة الحكومة الإيطالية، تشير الوثيقة التي وجهتها لها المحكمة إلى أنها "لم تتبلغ مسبقا، وبالتالي لم تشارك في القرار المتخذ بالإفراج عن المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.لكن بعد يومين على توقيفه، أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.
https://sarabic.ae/20240509/محلل-سياسي-ليبي-إيطاليا-تبحث-عن-مصالحها-وليس-لديها-نية-لحل-الأزمة-في-ليبيا-1088688306.html
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إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية

08:22 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
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أعلنت السلطات الإيطالية براءة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، "من أي مسؤولية" في قضية إخلاء سبيل مسؤول ليبي رفيع، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت ميلوني إن "المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلفة بالبت في القضايا المتصلة بأعضاء الحكومة، أسقطت عنها المسؤولية القانونية في هذه القضية".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "ميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل والداخلية، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء، في تسهيل إطلاق سراح المسؤول الليبي وترحيله".
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
محلل سياسي ليبي: إيطاليا تبحث عن مصالحها وليس لديها نية لحل الأزمة في ليبيا
9 مايو 2024, 17:12 GMT
ووفق رئيسة الحكومة الإيطالية، تشير الوثيقة التي وجهتها لها المحكمة إلى أنها "لم تتبلغ مسبقا، وبالتالي لم تشارك في القرار المتخذ بالإفراج عن المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.
والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأوقف أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة الليبية، في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/ شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه، أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.
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