https://sarabic.ae/20250805/القضاء-الإيطالي-يخلي-مسؤولية-ميلوني-في-قضية-ترحيل-مسؤول-ليبي-مطلوب-للجنائية-الدولية-1103384063.html
القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيطالية براءة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، "من أي مسؤولية" في قضية إخلاء سبيل مسؤول ليبي رفيع، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:22+0000
2025-08-05T08:22+0000
2025-08-05T08:22+0000
إيطاليا
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094283203_0:0:1624:915_1920x0_80_0_0_83cb5a2c2338755c9845d54de93e79e0.jpg
وقالت ميلوني إن "المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلفة بالبت في القضايا المتصلة بأعضاء الحكومة، أسقطت عنها المسؤولية القانونية في هذه القضية".وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "ميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل والداخلية، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء، في تسهيل إطلاق سراح المسؤول الليبي وترحيله".ووفق رئيسة الحكومة الإيطالية، تشير الوثيقة التي وجهتها لها المحكمة إلى أنها "لم تتبلغ مسبقا، وبالتالي لم تشارك في القرار المتخذ بالإفراج عن المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.لكن بعد يومين على توقيفه، أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.
https://sarabic.ae/20240509/محلل-سياسي-ليبي-إيطاليا-تبحث-عن-مصالحها-وليس-لديها-نية-لحل-الأزمة-في-ليبيا-1088688306.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094283203_181:0:1624:1082_1920x0_80_0_0_58c16912688f7331d1491bd1e5b98b9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
أعلنت السلطات الإيطالية براءة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، "من أي مسؤولية" في قضية إخلاء سبيل مسؤول ليبي رفيع، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت ميلوني إن "المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلفة بالبت في القضايا المتصلة بأعضاء الحكومة، أسقطت عنها المسؤولية القانونية في هذه القضية".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "ميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل والداخلية، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء، في تسهيل إطلاق سراح المسؤول الليبي وترحيله".
ووفق رئيسة الحكومة الإيطالية، تشير الوثيقة التي وجهتها لها المحكمة إلى أنها "لم تتبلغ مسبقا، وبالتالي لم تشارك في القرار المتخذ بالإفراج عن المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.
والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأوقف أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة الليبية، في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/ شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه، أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.