"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور

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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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30 د
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183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
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"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور
"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
يستمر الناخبون المصريون في التوافد على لجان الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لعام 2025، في اليوم الثاني من العملية الانتخابية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T16:31+0000
2025-08-05T16:35+0000
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انطلقت الانتخابات في الداخل، أمس الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، بعدها يتم إغلاق باب الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات.وشهد اليوم الثاني إقبالا كثيفا من المواطنين، لا سيما في الصباح الباكر، والفترة المسائية، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الاقتراع.تعقد انتخابات مجلس الشيوخ في 8 آلاف و286 مقرا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، فيما تم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة.ويتنافس في الانتخابات 428 مرشحا على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحا مستقلا، و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن".يذكر أن حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلن في شهر تموز/يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس/آب للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة.ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، حيث تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات.
https://sarabic.ae/20200704/لماذا-أعادت-مصر-مجلس-الشيوخ-الشورى-سابقا؟-1045915030.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر

"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور

16:31 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 16:35 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
يستمر الناخبون المصريون في التوافد على لجان الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لعام 2025، في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.
انطلقت الانتخابات في الداخل، أمس الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، بعدها يتم إغلاق باب الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات.
وشهد اليوم الثاني إقبالا كثيفا من المواطنين، لا سيما في الصباح الباكر، والفترة المسائية، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الاقتراع.
الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2020
لماذا أعادت مصر مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"؟
4 يوليو 2020, 18:08 GMT
تعقد انتخابات مجلس الشيوخ في 8 آلاف و286 مقرا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، فيما تم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة.
ويتنافس في الانتخابات 428 مرشحا على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحا مستقلا، و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن".
يذكر أن حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلن في شهر تموز/يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس/آب للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة.
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
© Sputnik . WAEL MAGDIاليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري - سبوتنيك عربي
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اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
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© Sputnik . WAEL MAGDI
اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى المصري
ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، حيث تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات.
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