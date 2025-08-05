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"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور

"سبوتنيك" ترصد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

يستمر الناخبون المصريون في التوافد على لجان الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لعام 2025، في اليوم الثاني من العملية الانتخابية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

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انطلقت الانتخابات في الداخل، أمس الاثنين، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، بعدها يتم إغلاق باب الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات.وشهد اليوم الثاني إقبالا كثيفا من المواطنين، لا سيما في الصباح الباكر، والفترة المسائية، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الاقتراع.تعقد انتخابات مجلس الشيوخ في 8 آلاف و286 مقرا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، فيما تم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة.ويتنافس في الانتخابات 428 مرشحا على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحا مستقلا، و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن".يذكر أن حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلن في شهر تموز/يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس/آب للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة.ووفقا لإحصاءات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، حيث تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات.

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