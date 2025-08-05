"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik
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انطلقت مساء الاثنين فعاليات مهرجان "صيف بنغازي" في نسخته الثانية، بتنظيم من مؤسسة "أجيالنا" وسط أجواء احتفالية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدينة، بعد سنوات من التحديات والصراعات.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال إيهاب العمامي، عضو اللجنة التنظيمية لبطولة كرة القدم الشاطئية بالمهرجان: "انطلقت فعاليات مهرجان صيف بنغازي بداية ببطولة كرة القدم الشاطئية، ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي ستستمر طيلة شهر أغسطس (آب)، بتنظيم من مؤسسة أجيالنا، وبمشاركة واسعة من داخل وخارج ليبيا".
1 أغسطس, 16:21 GMT
وأوضح العمامي أن البطولة تضم جانبا دوليا مهما، حيث يشارك في بطولة كرة القدم الشاطئية منتخبات من دول عدة، من بينها: البرازيل، بلغاريا، تونس، الجزائر، الإمارات، توغو، العراق، المغرب، البحرين، ومصر، ما يعكس الطابع العالمي للحدث الرياضي.
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
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© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
2/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
3/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
4/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
5/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
6/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
7/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
1/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
2/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
3/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
4/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
5/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
6/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
7/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
وأضاف: "تشمل الفعاليات أيضًا بطولة للقوة البدنية (أقوى رجل في العالم)، بمشاركة دولية من كازاخستان، روسيا، دول الخليج، ومصر، إلى جانب انطلاق بطولة جديدة لأول مرة في بنغازي، وهي بطولة الكرة الطائرة باستخدام القدم، وتشارك فيها ثمانية فرق محلية".
وأكد العمامي أن هذه الفعاليات ستتواصل طوال شهر أغسطس، وتتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية والسياحية في المدينة.
وأكد أن هذه الفعاليات تمثل دلالة واضحة على حجم الأمن والأمان الذي تنعم به مدينة بنغازي، وكيف تمكنت من تجاوز مرحلة الدمار إلى مرحلة الإعمار، بفضل جهود الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية.