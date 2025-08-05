"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
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الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
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شؤون عسكرية
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18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250805/صيف-بنغازي-ينطلق-بنسخته-الثانية-بفعاليات-رياضية-دولية-تعكس-وجه-المدينة-الآمن-1103375837.html
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
سبوتنيك عربي
انطلقت مساء الاثنين فعاليات مهرجان "صيف بنغازي" في نسخته الثانية، بتنظيم من مؤسسة "أجيالنا" وسط أجواء احتفالية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدينة،... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال إيهاب العمامي، عضو اللجنة التنظيمية لبطولة كرة القدم الشاطئية بالمهرجان: "انطلقت فعاليات مهرجان صيف بنغازي بداية ببطولة كرة القدم الشاطئية، ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي ستستمر طيلة شهر أغسطس (آب)، بتنظيم من مؤسسة أجيالنا، وبمشاركة واسعة من داخل وخارج ليبيا".وأوضح العمامي أن البطولة تضم جانبا دوليا مهما، حيث يشارك في بطولة كرة القدم الشاطئية منتخبات من دول عدة، من بينها: البرازيل، بلغاريا، تونس، الجزائر، الإمارات، توغو، العراق، المغرب، البحرين، ومصر، ما يعكس الطابع العالمي للحدث الرياضي.وأكد العمامي أن هذه الفعاليات ستتواصل طوال شهر أغسطس، وتتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية والسياحية في المدينة. وأكد أن هذه الفعاليات تمثل دلالة واضحة على حجم الأمن والأمان الذي تنعم به مدينة بنغازي، وكيف تمكنت من تجاوز مرحلة الدمار إلى مرحلة الإعمار، بفضل جهود الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية.
https://sarabic.ae/20250801/تفاهمات-دستورية-جديدة-في-ليبيا-نحو-كسر-الجمود-وفتح-طريق-الانتخابات-1103281297.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم
حصري, أخبار ليبيا اليوم

"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن

11:00 GMT 05.08.2025
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik
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حصري
انطلقت مساء الاثنين فعاليات مهرجان "صيف بنغازي" في نسخته الثانية، بتنظيم من مؤسسة "أجيالنا" وسط أجواء احتفالية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدينة، بعد سنوات من التحديات والصراعات.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال إيهاب العمامي، عضو اللجنة التنظيمية لبطولة كرة القدم الشاطئية بالمهرجان: "انطلقت فعاليات مهرجان صيف بنغازي بداية ببطولة كرة القدم الشاطئية، ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي ستستمر طيلة شهر أغسطس (آب)، بتنظيم من مؤسسة أجيالنا، وبمشاركة واسعة من داخل وخارج ليبيا".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
تفاهمات دستورية جديدة في ليبيا.. نحو كسر الجمود وفتح طريق الانتخابات
1 أغسطس, 16:21 GMT
وأوضح العمامي أن البطولة تضم جانبا دوليا مهما، حيث يشارك في بطولة كرة القدم الشاطئية منتخبات من دول عدة، من بينها: البرازيل، بلغاريا، تونس، الجزائر، الإمارات، توغو، العراق، المغرب، البحرين، ومصر، ما يعكس الطابع العالمي للحدث الرياضي.
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
© Sputnik"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
صيف بنغازي ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
1/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
2/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
3/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
4/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
5/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
6/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
7/7
© Sputnik
"صيف بنغازي" ينطلق بنسخته الثانية بفعاليات رياضية دولية تعكس وجه المدينة الآمن
وأضاف: "تشمل الفعاليات أيضًا بطولة للقوة البدنية (أقوى رجل في العالم)، بمشاركة دولية من كازاخستان، روسيا، دول الخليج، ومصر، إلى جانب انطلاق بطولة جديدة لأول مرة في بنغازي، وهي بطولة الكرة الطائرة باستخدام القدم، وتشارك فيها ثمانية فرق محلية".
وأكد العمامي أن هذه الفعاليات ستتواصل طوال شهر أغسطس، وتتضمن أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية والسياحية في المدينة.
وأكد أن هذه الفعاليات تمثل دلالة واضحة على حجم الأمن والأمان الذي تنعم به مدينة بنغازي، وكيف تمكنت من تجاوز مرحلة الدمار إلى مرحلة الإعمار، بفضل جهود الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية.
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