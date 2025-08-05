https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-السلوفاكي-السابق-يدلي-بشهادته-في-قضية-نقل-طائرات-ميج-29-إلى-كييف-1103378183.html
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "سيتا" الإخباري السلوفاكي، يوم أمس الاثنين، نقلا عن نائب سلوفاكي، أن وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناد، سيدلي بشهادته اليوم الثلاثاء، في قضية... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T03:42+0000
2025-08-05T03:42+0000
2025-08-05T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلوفاكيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وفي نهاية أكتوبر 2024، أعلن مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا، أنه منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت السلطات السلوفاكية لكييف، مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 700 مليون يورو (810.7 مليون دولار)،ما ترك سلوفاكيا دون نظام دفاع جوي خاص بها.بدورها، بدأت سلطات إنفاذ القانون في البلاد تحقيقًا في "قانونية" الأسس التي استندت إليها السلطات السلوفاكية في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في الفترة 2022-2023.وأوقفت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الإمدادات العسكرية لكييف، بعد توليها السلطة في خريف عام 2023.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250608/صحفي-مستقل-يفضح-غياب-الإعلام-الغربي-عن-تصوير-جثث-الجنود-الأوكران-لالتزامه-برواية-كييف-1101446796.html
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ميج-29, سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
ميج-29, سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
03:42 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 05.08.2025)
أفاد موقع "سيتا" الإخباري السلوفاكي، يوم أمس الاثنين، نقلا عن نائب سلوفاكي، أن وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناد، سيدلي بشهادته اليوم الثلاثاء، في قضية نقل طائرات "ميغ-29" المقاتلة إلى أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وفي نهاية أكتوبر 2024، أعلن مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا، أنه منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت السلطات السلوفاكية لكييف، مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 700 مليون يورو (810.7 مليون دولار)،ما ترك سلوفاكيا دون نظام دفاع جوي خاص بها.
بدورها، بدأت سلطات إنفاذ القانون في البلاد تحقيقًا في "قانونية" الأسس التي استندت إليها السلطات السلوفاكية
في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في الفترة 2022-2023.
وأوقفت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الإمدادات العسكرية لكييف، بعد توليها السلطة في خريف عام 2023.
وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعيق عملية السلام وتجعل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطرافا في النزاع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.