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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-السلوفاكي-السابق-يدلي-بشهادته-في-قضية-نقل-طائرات-ميج-29-إلى-كييف-1103378183.html
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "سيتا" الإخباري السلوفاكي، يوم أمس الاثنين، نقلا عن نائب سلوفاكي، أن وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناد، سيدلي بشهادته اليوم الثلاثاء، في قضية... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T03:42+0000
2025-08-05T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميج-29
سلوفاكيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وفي نهاية أكتوبر 2024، أعلن مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا، أنه منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت السلطات السلوفاكية لكييف، مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 700 مليون يورو (810.7 مليون دولار)،ما ترك سلوفاكيا دون نظام دفاع جوي خاص بها.بدورها، بدأت سلطات إنفاذ القانون في البلاد تحقيقًا في "قانونية" الأسس التي استندت إليها السلطات السلوفاكية في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في الفترة 2022-2023.وأوقفت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الإمدادات العسكرية لكييف، بعد توليها السلطة في خريف عام 2023.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250608/صحفي-مستقل-يفضح-غياب-الإعلام-الغربي-عن-تصوير-جثث-الجنود-الأوكران-لالتزامه-برواية-كييف-1101446796.html
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ميج-29, سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
ميج-29, سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف

03:42 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 05.08.2025)
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أفاد موقع "سيتا" الإخباري السلوفاكي، يوم أمس الاثنين، نقلا عن نائب سلوفاكي، أن وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناد، سيدلي بشهادته اليوم الثلاثاء، في قضية نقل طائرات "ميغ-29" المقاتلة إلى أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وفي نهاية أكتوبر 2024، أعلن مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا، أنه منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت السلطات السلوفاكية لكييف، مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 700 مليون يورو (810.7 مليون دولار)،ما ترك سلوفاكيا دون نظام دفاع جوي خاص بها.
بدورها، بدأت سلطات إنفاذ القانون في البلاد تحقيقًا في "قانونية" الأسس التي استندت إليها السلطات السلوفاكية في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في الفترة 2022-2023.
وأوقفت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الإمدادات العسكرية لكييف، بعد توليها السلطة في خريف عام 2023.
الصحفي المستقل، تييري ثودينور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
صحفي مستقل يفضح غياب الإعلام الغربي عن تصوير جثث الجنود الأوكران لالتزامه برواية كييف
8 يونيو, 11:29 GMT

وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعيق عملية السلام وتجعل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطرافا في النزاع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
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