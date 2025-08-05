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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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12:03 GMT
29 د
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لحظات طبيعية مدهشة... بركانا كامتشاتكا ينفثان اللهب أقصى شرقي روسيا
لحظات طبيعية مدهشة... بركانا كامتشاتكا ينفثان اللهب أقصى شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لثوران بركاني "كليوتشيفسكوي" و"كراشينينيكوف" في إقليم كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي، وتظهر الصور الحمم البركانية الضخمة،... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

لحظات طبيعية مدهشة... بركانا كامتشاتكا ينفثان اللهب أقصى شرقي روسيا

10:35 GMT 05.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لثوران بركاني "كليوتشيفسكوي" و"كراشينينيكوف" في إقليم كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي، وتظهر الصور الحمم البركانية الضخمة، والرماد المتصاعد والذي بلغ ارتفاعه 6 كيلومترات.
© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لحظة ثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

لحظة ثوران بركان &quot;كليوتشيفسكوي&quot; في كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
1/9
© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لحظة ثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve / الانتقال إلى بنك الصور

بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينفث رماده إلى ارتفاع 6 كيلومترات

بركان &quot;كراشينينيكوف&quot; في كامتشاتكا، ينفث رماده إلى ارتفاع 6 كيلومترات - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve
/
الانتقال إلى بنك الصور

بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينفث رماده إلى ارتفاع 6 كيلومترات

© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لقطة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا، وهو ينفث رماده بين الغيوم

لقطة لثوران بركان &quot;كليوتشيفسكوي&quot; في كامتشاتكا، وهو ينفث رماده بين الغيوم - سبوتنيك عربي
3/9
© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لقطة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا، وهو ينفث رماده بين الغيوم

© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve / الانتقال إلى بنك الصور

بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينشر رماده في كل مكان

بركان &quot;كراشينينيكوف&quot; في كامتشاتكا، ينشر رماده في كل مكان - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve
/
الانتقال إلى بنك الصور

بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينشر رماده في كل مكان

© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

حمم بركانية ضخمة تخرج من فوهة بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

حمم بركانية ضخمة تخرج من فوهة بركان &quot;كليوتشيفسكوي&quot; في كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
5/9
© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

حمم بركانية ضخمة تخرج من فوهة بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

© AP Photo / Artem Sheldr

لقطة جوية لثوران بركان "كراشينينيكوف" الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أقصى شرقي روسيا

لقطة جوية لثوران بركان &quot;كراشينينيكوف&quot; الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أقصى شرقي روسيا - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Artem Sheldr

لقطة جوية لثوران بركان "كراشينينيكوف" الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أقصى شرقي روسيا

© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لقطة طبيعية مدهشة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

لقطة طبيعية مدهشة لثوران بركان &quot;كليوتشيفسكوي&quot; في كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
7/9
© Photo / Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

لقطة طبيعية مدهشة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve / الانتقال إلى بنك الصور

رماد بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينتشر في السماء

رماد بركان &quot;كراشينينيكوف&quot; في كامتشاتكا، ينتشر في السماء - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Kronotsky State Nature Reserve
/
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رماد بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينتشر في السماء

© Sputnik . Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر ألسنة اللهب المنبعثة من بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

صورة تظهر ألسنة اللهب المنبعثة من بركان &quot;كليوتشيفسكوي&quot; في كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences
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صورة تظهر ألسنة اللهب المنبعثة من بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا

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