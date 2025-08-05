لحظات طبيعية مدهشة... بركانا كامتشاتكا ينفثان اللهب أقصى شرقي روسيا

لحظة ثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
لحظة ثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينفث رماده إلى ارتفاع 6 كيلومترات
بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينفث رماده إلى ارتفاع 6 كيلومترات
لقطة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا، وهو ينفث رماده بين الغيوم
لقطة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا، وهو ينفث رماده بين الغيوم
بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينشر رماده في كل مكان
بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينشر رماده في كل مكان
حمم بركانية ضخمة تخرج من فوهة بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
حمم بركانية ضخمة تخرج من فوهة بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
لقطة جوية لثوران بركان "كراشينينيكوف" الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أقصى شرقي روسيا
لقطة جوية لثوران بركان "كراشينينيكوف" الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أقصى شرقي روسيا
لقطة طبيعية مدهشة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
لقطة طبيعية مدهشة لثوران بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
رماد بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينتشر في السماء
رماد بركان "كراشينينيكوف" في كامتشاتكا، ينتشر في السماء
صورة تظهر ألسنة اللهب المنبعثة من بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا
صورة تظهر ألسنة اللهب المنبعثة من بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا