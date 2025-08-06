https://sarabic.ae/20250806/انخفاض-واردات-الولايات-المتحدة-من-السلع-الصينية-إلى-أدنى-مستوى-لها-في-16-عاما-1103418031.html
انخفاض واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية إلى أدنى مستوى لها في 16 عاما
انخفاض واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية إلى أدنى مستوى لها في 16 عاما
سبوتنيك عربي
واصلت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية انخفاضها في يونيو، مسجلة أدنى مستوى لها في 16 عاما الماضية، وفقا لحسابات "وكالة سبوتنيك". 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T01:22+0000
2025-08-06T01:22+0000
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الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
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موسكو –سبوتنيك. اندلعت حرب جمركية فعلية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير، ثم رفعها إلى 20% في مارس.وبعد عدة خطوات متبادلة، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الصادرات الأمريكية إلى الصين إلى 125%.واتفق البلدان على خفض رسومهما الجمركية إلى 10% لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو. وبذلك، فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات الصينية.يُذكر أن آخر مرة انخفضت فيها الإمدادات كانت في فبراير 2009، عندما بلغ إجمالي الواردات 18.85 مليار دولار.في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو 2025 بنسبة 44%، لتصل إلى 9.44 مليار دولار، مقارنة بـ 6.55 مليار دولار في الشهر السابق.صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية العام، شريطة أن تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري.صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نهاية يوليو، بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تستفيد من حرب تجارية شاملة محتملة مع الصين، إلا أن مثل هذا الصراع سيؤثر على كلا البلدين وستكون له تداعيات عالمية.
https://sarabic.ae/20250804/إعلام-الصين-تقيد-توريد-المعادن-الحيوية-لشركات-الدفاع-الغربية-1103343050.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
انخفاض واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية إلى أدنى مستوى لها في 16 عاما
واصلت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية انخفاضها في يونيو، مسجلة أدنى مستوى لها في 16 عاما الماضية، وفقا لحسابات "وكالة سبوتنيك".
موسكو –سبوتنيك. اندلعت حرب جمركية فعلية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير، ثم رفعها إلى 20% في مارس.
وبعد عدة خطوات متبادلة، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الصادرات الأمريكية إلى الصين إلى 125%.
واتفق البلدان على خفض رسومهما الجمركية إلى 10%
لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو. وبذلك، فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات الصينية.
كشفت حسابات وكالة "سبوتنيك" أنه وفقًا لنتائج شهر يونيو، انخفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بنسبة 7.5%، لتصل إلى 18.95 مليار دولار (مقارنةً بـ 20.49 مليار دولار في مايو).
يُذكر أن آخر مرة انخفضت فيها الإمدادات كانت في فبراير 2009، عندما بلغ إجمالي الواردات 18.85 مليار دولار.
في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو 2025 بنسبة 44%، لتصل إلى 9.44 مليار دولار، مقارنة بـ 6.55 مليار دولار في الشهر السابق.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية العام، شريطة أن تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري.
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نهاية يوليو، بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تستفيد من حرب تجارية شاملة محتملة مع الصين، إلا أن مثل هذا الصراع سيؤثر على كلا البلدين وستكون له تداعيات عالمية.