غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/غانا-تعلن-مقتل-وزيري-الدفاع-والبيئة-في-حادث-تحطم-مروحية-صور-1103448278.html
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان الغاني، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم مرتضى محمد، وسبعة آخرين لقوا حتفهم في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:36+0000
2025-08-06T15:36+0000
أخبار غانا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103447591_9:0:642:356_1920x0_80_0_0_2dca22965414623a8481a6b5fb7c8133.jpg
وأفادت وكالة أنباء غانا بوقوع حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة أفروكوم بمنطقة أشانتي، كانت تقل وزراء متجهين لحضور فعالية في مدينة أوبواسي.وصف شهود عيان المشهد بـ"المروع"، حيث اندلعت النيران في المروحية عقب الحادث. وأكدت السلطات أن الطائرة تابعة للقوات المسلحة الغانية.ومن بين الضحايا وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونائب منسق الأمن الوطني بالإنابة ووزير الأغذية والزراعة السابق، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين.ووجّه الرئيس جون دراماني ماهاما بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على أرواح الضحايا، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد، مؤكدا أن الحادث "يمثل خسارة فادحة على المستويين السياسي والعسكري".فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في موقع الحادث لكشف الملابسات الدقيقة وأسباب سقوط المروحية، وسط حالة من الصدمة والحزن تعم الشارع الغاني.
https://sarabic.ae/20230528/5-قتلى-وعشرات-المفقودين-بغرق-قارب-بغانا-1077498498.html
أخبار غانا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103447591_88:0:563:356_1920x0_80_0_0_334147a7fa19415bdd6f259f0ee9e7b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار غانا, أفريقيا
أخبار غانا, أفريقيا

غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور

15:36 GMT 06.08.2025
© Photoغانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلن رئيس الأركان الغاني، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم مرتضى محمد، وسبعة آخرين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية.
وأفادت وكالة أنباء غانا بوقوع حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة أفروكوم بمنطقة أشانتي، كانت تقل وزراء متجهين لحضور فعالية في مدينة أوبواسي.
© Photoغانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
1/1
© Photo
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
وصف شهود عيان المشهد بـ"المروع"، حيث اندلعت النيران في المروحية عقب الحادث. وأكدت السلطات أن الطائرة تابعة للقوات المسلحة الغانية.
ومن بين الضحايا وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونائب منسق الأمن الوطني بالإنابة ووزير الأغذية والزراعة السابق، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا يوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى "أن المروحية، التي كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، اختفت من على شاشات الرادار قبل وقوع الحادث".

صورة أرشيفية.. سيارة إسعاف في غانا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا
28 مايو 2023, 04:30 GMT
ووجّه الرئيس جون دراماني ماهاما بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على أرواح الضحايا، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد، مؤكدا أن الحادث "يمثل خسارة فادحة على المستويين السياسي والعسكري".

فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في موقع الحادث لكشف الملابسات الدقيقة وأسباب سقوط المروحية، وسط حالة من الصدمة والحزن تعم الشارع الغاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала