https://sarabic.ae/20250806/غانا-تعلن-مقتل-وزيري-الدفاع-والبيئة-في-حادث-تحطم-مروحية-صور-1103448278.html
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان الغاني، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم مرتضى محمد، وسبعة آخرين لقوا حتفهم في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:36+0000
2025-08-06T15:36+0000
2025-08-06T15:36+0000
أخبار غانا
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وأفادت وكالة أنباء غانا بوقوع حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة أفروكوم بمنطقة أشانتي، كانت تقل وزراء متجهين لحضور فعالية في مدينة أوبواسي.وصف شهود عيان المشهد بـ"المروع"، حيث اندلعت النيران في المروحية عقب الحادث. وأكدت السلطات أن الطائرة تابعة للقوات المسلحة الغانية.ومن بين الضحايا وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونائب منسق الأمن الوطني بالإنابة ووزير الأغذية والزراعة السابق، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين.ووجّه الرئيس جون دراماني ماهاما بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على أرواح الضحايا، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد، مؤكدا أن الحادث "يمثل خسارة فادحة على المستويين السياسي والعسكري".فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في موقع الحادث لكشف الملابسات الدقيقة وأسباب سقوط المروحية، وسط حالة من الصدمة والحزن تعم الشارع الغاني.
https://sarabic.ae/20230528/5-قتلى-وعشرات-المفقودين-بغرق-قارب-بغانا-1077498498.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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أخبار غانا, أفريقيا
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية.. صور
أعلن رئيس الأركان الغاني، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم مرتضى محمد، وسبعة آخرين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية.
وأفادت وكالة أنباء غانا بوقوع حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة أفروكوم بمنطقة أشانتي، كانت تقل وزراء متجهين لحضور فعالية في مدينة أوبواسي.
© Photo غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
غانا تعلن مقتل وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية
وصف شهود عيان المشهد بـ"المروع"، حيث اندلعت النيران في المروحية عقب الحادث. وأكدت السلطات أن الطائرة تابعة للقوات المسلحة الغانية.
ومن بين الضحايا وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونائب منسق الأمن الوطني بالإنابة ووزير الأغذية والزراعة السابق، بالإضافة إلى عدد من
كبار المسؤولين الحكوميين
الآخرين.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا يوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى "أن المروحية، التي كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، اختفت من على شاشات الرادار قبل وقوع الحادث".
ووجّه الرئيس جون دراماني ماهاما
بتنكيس الأعلام الوطنية
حدادا على أرواح الضحايا، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد، مؤكدا أن الحادث "يمثل خسارة فادحة على المستويين السياسي والعسكري".
فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في موقع الحادث لكشف الملابسات الدقيقة وأسباب سقوط المروحية، وسط حالة من الصدمة والحزن تعم الشارع الغاني.