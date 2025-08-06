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قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" المخاطر التي تهدد اليمن جراء الهجرة غير الشرعية من دول الجوار
قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" المخاطر التي تهدد اليمن جراء الهجرة غير الشرعية من دول الجوار
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، أن تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن الذي يعاني من وضع إنساني كارثي، تزايدت بشكل كبير خلال... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T16:47+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليمن في تلك المرحلة يعيش وضعا إنسانيا صعبا للغاية أكثر من البلاد التي يأتي منها المهاجرون، وأن اختيار المهاجرين لليمن ليكون وجهتم يرجع للعديد من الأسباب من بينها، طول سواحل البلاد على البحر وقرب البلاد التي يأتي منها المهاجرون، علاوة على غياب الرقابة على السواحل، نتيجة هشاشة الدولة المركزية.وتابع قاسم، إضافة لما سبق هناك أسباب تاريخية تجعل من اليمن وجهة مفضلة للهجرة غير الشرعية، أن المجتمع اليمني بيئته وتاريخه تقوم على الهجرة ويعيش المهاجر اليمني في معظم دول العالم، الأمر الذي جعل دخول المهاجرين للمدن اليمنية لا يقابل بالرفض من قبل السكان ولا يشعر المهاجر بحالة الرفض، بل يعيشون بشكل طبيعي بين الناس.واستطرد: "هناك جهات عديدة أو لاعبون كثر لهم ارتباطاتهم الإقليمية والدولية ويتم توظيف هؤلاء المهاجرين سياسيا ويتم استقطابهم عبر منظمات غير واضحة وبطبيعة الحال ليس كل المهاجرين بل البعض، وخطورة الأمر أن الهجرة غير شرعية وبعيدا عن رقابة الدولة المركزية في عدن، إضافة إلى أن وجهتها عبر (عدن- يافع-الضالع) وهي مناطق جبلية، وعادة ما يستقرون في منطقة رداع الواقعة بالقرب من إحدى مديريات (دمت وجبن ومديرية الشعيب) وهي مديريات جبلية وعرة وكثيرا من التنظيمات المتطرفة تتواجد فيها".ولفت قاسم إلى أن المهاجرين بكل الاحوال يشكلون تهديدا على الملاحة والاقتصاد والأمن وغيرها من العوامل، وبالتحديد مدينة رداع الأكثر استقرارا للمهاجرين وتمثل وجهة وحاضنة للمهاجرين، وقد تابعنا ما جرى في عدن قبل عام تقريبا من صراع بين المهاجرين، وكذلك في صعود المهاجرين إلى أعلى جبال حضرموت، الأمر الذي يمكن لجهات دولية أن تستخدمهم في عدة مهام أمنية تجسسية وغيرها.وارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الجنوبية لليمن في بحر العرب، إلى أكثر 70 حالة وفاة، فيما لا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250804/بعد-غرق-قارب-قرب-سواحله-ووفاة-العشرات-الهجرة-غير-الشرعية-شبح-مخيف-يهدد-اليمن-1103371252.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" المخاطر التي تهدد اليمن جراء الهجرة غير الشرعية من دول الجوار

16:47 GMT 06.08.2025
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo
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أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، أن تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن الذي يعاني من وضع إنساني كارثي، تزايدت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، "بعد أن تهاوت أركان الدولة وضعفت قدرتها على حماية سواحلها ومياهها الإقليمية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليمن في تلك المرحلة يعيش وضعا إنسانيا صعبا للغاية أكثر من البلاد التي يأتي منها المهاجرون، وأن اختيار المهاجرين لليمن ليكون وجهتم يرجع للعديد من الأسباب من بينها، طول سواحل البلاد على البحر وقرب البلاد التي يأتي منها المهاجرون، علاوة على غياب الرقابة على السواحل، نتيجة هشاشة الدولة المركزية.
وتابع قاسم، إضافة لما سبق هناك أسباب تاريخية تجعل من اليمن وجهة مفضلة للهجرة غير الشرعية، أن المجتمع اليمني بيئته وتاريخه تقوم على الهجرة ويعيش المهاجر اليمني في معظم دول العالم، الأمر الذي جعل دخول المهاجرين للمدن اليمنية لا يقابل بالرفض من قبل السكان ولا يشعر المهاجر بحالة الرفض، بل يعيشون بشكل طبيعي بين الناس.

وأشار القيادي الجنوبي، إلى أنهناك نسبة من المهاجرين لا تكون وجهتهم اليمن، بل يتخذونها معبرا للوصول إلى دول جوار اليمن التي تعيش حالة أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية والسياسية كالسعودية، التي عادة ما تتم الهجرة إليها بحثا عن عمل، كل العوامل السابقة ليست سببا كافيا للهجرة، خاصة وأنت تجدهم على طول خطوط السير يمشون راحلين مسافات طويلة.

واستطرد: "هناك جهات عديدة أو لاعبون كثر لهم ارتباطاتهم الإقليمية والدولية ويتم توظيف هؤلاء المهاجرين سياسيا ويتم استقطابهم عبر منظمات غير واضحة وبطبيعة الحال ليس كل المهاجرين بل البعض، وخطورة الأمر أن الهجرة غير شرعية وبعيدا عن رقابة الدولة المركزية في عدن، إضافة إلى أن وجهتها عبر (عدن- يافع-الضالع) وهي مناطق جبلية، وعادة ما يستقرون في منطقة رداع الواقعة بالقرب من إحدى مديريات (دمت وجبن ومديرية الشعيب) وهي مديريات جبلية وعرة وكثيرا من التنظيمات المتطرفة تتواجد فيها".
ولفت قاسم إلى أن المهاجرين بكل الاحوال يشكلون تهديدا على الملاحة والاقتصاد والأمن وغيرها من العوامل، وبالتحديد مدينة رداع الأكثر استقرارا للمهاجرين وتمثل وجهة وحاضنة للمهاجرين، وقد تابعنا ما جرى في عدن قبل عام تقريبا من صراع بين المهاجرين، وكذلك في صعود المهاجرين إلى أعلى جبال حضرموت، الأمر الذي يمكن لجهات دولية أن تستخدمهم في عدة مهام أمنية تجسسية وغيرها.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
بعد غرق قارب قرب سواحله ووفاة العشرات.. الهجرة غير الشرعية شبح مخيف يهدد اليمن
4 أغسطس, 19:21 GMT
وارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الجنوبية لليمن في بحر العرب، إلى أكثر 70 حالة وفاة، فيما لا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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