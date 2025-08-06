العرض الفكري "التطور اللانهائي بقيم خالدة"، في مجمع "غوستني دفور"، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
العرض الفكري "التطور اللانهائي بقيم خالدة"، في مجمع "غوستني دفور"، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
روبوت يقدم عرضا ترفيهيا خلال مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
روبوت يقدم عرضا ترفيهيا خلال مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
عرض لبرنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
عرض لبرنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
عازفة الكمان إيلينا بوريسوفا، تحيي حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي"، بالعاصمة موسكو
عازفة الكمان إيلينا بوريسوفا، تحيي حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي"، بالعاصمة موسكو
حفل موسيقي في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي" بالعاصمة موسكو
حفل موسيقي في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي" بالعاصمة موسكو
تمثال لرائد فضاء ضمن مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
تمثال لرائد فضاء ضمن مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
فتاة تؤدي رقصة أمام إحدى البوابات المؤدية إلى مركز تنظيم مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
فتاة تؤدي رقصة أمام إحدى البوابات المؤدية إلى مركز تنظيم مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، ضمن فعاليات برنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، ضمن فعاليات برنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
عرض فني باستخدام أضواء "ليد" في مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
عرض فني باستخدام أضواء "ليد" في مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"