مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

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مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
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مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجميلة لفعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030". 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

08:36 GMT 06.08.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجميلة لفعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030".
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

العرض الفكري "التطور اللانهائي بقيم خالدة"، في مجمع "غوستني دفور"، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

العرض الفكري &quot;التطور اللانهائي بقيم خالدة&quot;، في مجمع &quot;غوستني دفور&quot;، ضمن فعاليات مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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العرض الفكري "التطور اللانهائي بقيم خالدة"، في مجمع "غوستني دفور"، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

توافد الجمهور لحضور فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يقدم عرضا ترفيهيا خلال مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

روبوت يقدم عرضا ترفيهيا خلال مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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روبوت يقدم عرضا ترفيهيا خلال مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض لبرنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

عرض لبرنامج &quot;موي رايون&quot;، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة &quot;أوكتيابر&quot; بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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عرض لبرنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

عازفة الكمان إيلينا بوريسوفا، تحيي حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي"، بالعاصمة موسكو

عازفة الكمان إيلينا بوريسوفا، تحيي حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot;، في حديقة &quot;زاريادي&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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عازفة الكمان إيلينا بوريسوفا، تحيي حفلا موسيقيا في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

حفل موسيقي في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي" بالعاصمة موسكو

حفل موسيقي في افتتاح مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot;، في حديقة &quot;زاريادي&quot; بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Blinov
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حفل موسيقي في افتتاح مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"، في حديقة "زاريادي" بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال لرائد فضاء ضمن مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

تمثال لرائد فضاء ضمن مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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تمثال لرائد فضاء ضمن مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تؤدي رقصة أمام إحدى البوابات المؤدية إلى مركز تنظيم مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

فتاة تؤدي رقصة أمام إحدى البوابات المؤدية إلى مركز تنظيم مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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فتاة تؤدي رقصة أمام إحدى البوابات المؤدية إلى مركز تنظيم مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، ضمن فعاليات برنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، ضمن فعاليات برنامج &quot;موي رايون&quot;، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة &quot;أوكتيابر&quot; بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، ضمن فعاليات برنامج "موي رايون"، المستوحى من النموذج المستقبلي لتنمية المدن، في حديقة "أوكتيابر" بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، ضمن فعاليات مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض فني باستخدام أضواء "ليد" في مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

عرض فني باستخدام أضواء &quot;ليد&quot; في مهرجان &quot;أرض المستقبل.. موسكو 2030&quot; - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maksim Blinov
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عرض فني باستخدام أضواء "ليد" في مهرجان "أرض المستقبل.. موسكو 2030"

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