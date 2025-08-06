https://sarabic.ae/20250806/9-حالات-نهب-للقطع-الأثرية-لصالح-المتحف-البريطاني-1103448153.html
9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
سبوتنيك عربي
تؤكد التقارير الصحفية أن المتاحف البريطانية تضم عشرات آلاف القطع الأثرية من جميع أنحاء العالم، التي تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة الاستعمارية، حيث أن لندن لم... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:34+0000
2025-08-06T15:34+0000
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انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, инфографика
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, инфографика
9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
تؤكد التقارير الصحفية أن المتاحف البريطانية تضم عشرات آلاف القطع الأثرية من جميع أنحاء العالم، التي تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة الاستعمارية، حيث أن لندن لم تشتر تلك الآثار ولم يهدها أحد إليها، وإنما تم نهبها. جمع فريق تحرير وكالة "سبوتينك" عينة من هذه الآثار، التي تطالب بها الدول الأصلية والمالكة الحقيقية لها إلى هذا اليوم.