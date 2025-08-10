https://sarabic.ae/20250810/الخارجية-العراقية-تهاجم-سفير-بريطانيا-بعد-تصريحاته-بشأن-الحشد-الشعبي-1103566394.html
الخارجية العراقية تهاجم سفير بريطانيا بعد تصريحاته بشأن "الحشد الشعبي"
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى بغداد عرفان صديق، احتجاجا على تصريحات أدلى بها في 8 أغسطس/ آب الجاري، معتبرة أنها تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، ومخالفة للأعراف الدبلوماسية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة اليوم، أعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، عن قلق الحكومة العراقية العميق من هذه التصريحات، مؤكدًا تعارضها مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وشدد بحر العلوم على ضرورة التزام الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية العراقية.
وحثّت الحكومة العراقية، السفير البريطاني على "تجنب الإدلاء بمثل هذه التصريحات أو القيام بأنشطة مماثلة مستقبلًا، والعمل على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين".
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في ختام بيانها، أهمية التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع تعزيز التواصل الدبلوماسي البنّاء.
يشار إلى أنه في 8 أغسطس الجاري، صرح السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، أن بلاده لا تعارض وجود "الحشد الشعبي" ضمن المنظومة الأمنية العراقية، لكنها "تبدي تحفظا إزاء بعض الفصائل التي تعمل خارج إطار سلطة الدولة"، معتبرًا أن ذلك يشكل "تهديدا لأمن العراق واستقراره".