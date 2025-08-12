مشاهد جميلة بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية

بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 12أغسطس/آب، قام فريق "سبوتنك" بجمع مجموعة من الصور الخاصة بالقوات الجوية، نعرضها لكم في ها الألبوم.