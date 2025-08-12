مشاهد جميلة بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية

مقاتلة من طراز "سو-27" أثناء التدريبات الجوية والتكتيكية لوحدة الطيران المختلطة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار في روسيا.
مقاتلة من طراز "سو-27" أثناء التدريبات الجوية والتكتيكية لوحدة الطيران المختلطة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار في روسيا.
قاذفة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 "نيكولاي كوزنيتسوف" وقاذفات الصواريخ البعيدة المدى "تو-22 إم3" في عرض عسكري مخصص للذكرى الثالثة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
قاذفة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 "نيكولاي كوزنيتسوف" وقاذفات الصواريخ البعيدة المدى "تو-22 إم3" في عرض عسكري مخصص للذكرى الثالثة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
تزويد القاذفة التكتيكية من طراز "Su-24M" بالوقود أثناء الطيران البحري لأسطول البحر الأسود والتدريبات التكتيكية في منطقة ييسك.
تزويد القاذفة التكتيكية من طراز "Su-24M" بالوقود أثناء الطيران البحري لأسطول البحر الأسود والتدريبات التكتيكية في منطقة ييسك.
فنيو الطيران يقومون بتجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-35" للإقلاع خلال تدريبات فوج مروحيات منفصل في مطار تشيرنيغوفكا في إقليم بريمورسكي.
فنيو الطيران يقومون بتجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-35" للإقلاع خلال تدريبات فوج مروحيات منفصل في مطار تشيرنيغوفكا في إقليم بريمورسكي.
قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
تشكيل "الماس الكوبي" من مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" من فرق الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" و"السويفت" في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
تشكيل "الماس الكوبي" من مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" من فرق الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" و"السويفت" في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
طائرة هجومية من طراز "سو-25" أثناء تدريبات تكتيكية جوية في إقليم كراسنودار.
طائرة هجومية من طراز "سو-25" أثناء تدريبات تكتيكية جوية في إقليم كراسنودار.
فحص مقاتلة قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تشارك في عملية عسكرية خاصة قبل الإقلاع.
فحص مقاتلة قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تشارك في عملية عسكرية خاصة قبل الإقلاع.
أعضاء فريق الاستعراض الجوي الروسي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" في كوبينكا.
أعضاء فريق الاستعراض الجوي الروسي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" في كوبينكا.
جندي من القوات المسلحة الروسية يشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى السنوية الـ110 لتأسيس القوات الجوية في الحديقة العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه التابعة للقوات المسلحة الروسية "باتريوت" في أودينتسوفو.
جندي من القوات المسلحة الروسية يشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى السنوية الـ110 لتأسيس القوات الجوية في الحديقة العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه التابعة للقوات المسلحة الروسية "باتريوت" في أودينتسوفو.
مروحية "كا-52" (التمساح) في برنامج الطيران في إطار منتدى "الجيش-2021" في كوبينكا.
مروحية "كا-52" (التمساح) في برنامج الطيران في إطار منتدى "الجيش-2021" في كوبينكا.
مقاتلات "سو-30 إس إم" من فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" قبل بدء الجزء الجوي من العرض العسكري تكريما للذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
مقاتلات "سو-30 إس إم" من فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" قبل بدء الجزء الجوي من العرض العسكري تكريما للذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.