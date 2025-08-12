عربي
كييف تستعد للاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250812/مشاهد-جميلة-بمناسبة-يوم-القوات-الجوية-الروسية-1103649112.html
مشاهد جميلة بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية
مشاهد جميلة بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية
تابعنا عبر
بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 12أغسطس/آب، قام فريق "سبوتنك" بجمع مجموعة من الصور الخاصة بالقوات الجوية، نعرضها لكم في ها الألبوم.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة من طراز "سو-27" أثناء التدريبات الجوية والتكتيكية لوحدة الطيران المختلطة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار في روسيا.

مقاتلة من طراز &quot;سو-27&quot; أثناء التدريبات الجوية والتكتيكية لوحدة الطيران المختلطة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار في روسيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة من طراز "سو-27" أثناء التدريبات الجوية والتكتيكية لوحدة الطيران المختلطة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار في روسيا.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 "نيكولاي كوزنيتسوف" وقاذفات الصواريخ البعيدة المدى "تو-22 إم3" في عرض عسكري مخصص للذكرى الثالثة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 &quot;نيكولاي كوزنيتسوف&quot; وقاذفات الصواريخ البعيدة المدى &quot;تو-22 إم3&quot; في عرض عسكري مخصص للذكرى الثالثة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 "نيكولاي كوزنيتسوف" وقاذفات الصواريخ البعيدة المدى "تو-22 إم3" في عرض عسكري مخصص للذكرى الثالثة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

تزويد القاذفة التكتيكية من طراز "Su-24M" بالوقود أثناء الطيران البحري لأسطول البحر الأسود والتدريبات التكتيكية في منطقة ييسك.

تزويد القاذفة التكتيكية من طراز &quot;Su-24M&quot; بالوقود أثناء الطيران البحري لأسطول البحر الأسود والتدريبات التكتيكية في منطقة ييسك. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

تزويد القاذفة التكتيكية من طراز "Su-24M" بالوقود أثناء الطيران البحري لأسطول البحر الأسود والتدريبات التكتيكية في منطقة ييسك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

فنيو الطيران يقومون بتجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-35" للإقلاع خلال تدريبات فوج مروحيات منفصل في مطار تشيرنيغوفكا في إقليم بريمورسكي.

فنيو الطيران يقومون بتجهيز طائرة هليكوبتر من طراز &quot;Mi-35&quot; للإقلاع خلال تدريبات فوج مروحيات منفصل في مطار تشيرنيغوفكا في إقليم بريمورسكي. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنيو الطيران يقومون بتجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-35" للإقلاع خلال تدريبات فوج مروحيات منفصل في مطار تشيرنيغوفكا في إقليم بريمورسكي.

© Sputnik . Photohost agency/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية &quot;تو-160&quot; خلال الجزء الجوي من العرض العسكري لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Photohost agency/Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

تشكيل "الماس الكوبي" من مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" من فرق الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" و"السويفت" في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

تشكيل &quot;الماس الكوبي&quot; من مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و&quot;سو-30إس إم&quot; من فرق الاستعراض الجوي &quot;الفرسان الروس&quot; و&quot;السويفت&quot; في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تشكيل "الماس الكوبي" من مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" من فرق الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" و"السويفت" في العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية من طراز "سو-25" أثناء تدريبات تكتيكية جوية في إقليم كراسنودار.

طائرة هجومية من طراز &quot;سو-25&quot; أثناء تدريبات تكتيكية جوية في إقليم كراسنودار. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية من طراز "سو-25" أثناء تدريبات تكتيكية جوية في إقليم كراسنودار.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فحص مقاتلة قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تشارك في عملية عسكرية خاصة قبل الإقلاع.

فحص مقاتلة قاذفة من طراز &quot;سو-34&quot; تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تشارك في عملية عسكرية خاصة قبل الإقلاع. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

فحص مقاتلة قاذفة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تشارك في عملية عسكرية خاصة قبل الإقلاع.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء فريق الاستعراض الجوي الروسي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" في كوبينكا.

أعضاء فريق الاستعراض الجوي الروسي &quot;الفرسان الروس&quot; (سو-35إس) خلال برنامج الطيران في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;الجيش-2022&quot; في كوبينكا. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء فريق الاستعراض الجوي الروسي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" في كوبينكا.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى السنوية الـ110 لتأسيس القوات الجوية في الحديقة العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه التابعة للقوات المسلحة الروسية "باتريوت" في أودينتسوفو.

جندي من القوات المسلحة الروسية يشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى السنوية الـ110 لتأسيس القوات الجوية في الحديقة العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه التابعة للقوات المسلحة الروسية &quot;باتريوت&quot; في أودينتسوفو. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى السنوية الـ110 لتأسيس القوات الجوية في الحديقة العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه التابعة للقوات المسلحة الروسية "باتريوت" في أودينتسوفو.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية "كا-52" (التمساح) في برنامج الطيران في إطار منتدى "الجيش-2021" في كوبينكا.

مروحية &quot;كا-52&quot; (التمساح) في برنامج الطيران في إطار منتدى &quot;الجيش-2021&quot; في كوبينكا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مروحية "كا-52" (التمساح) في برنامج الطيران في إطار منتدى "الجيش-2021" في كوبينكا.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "سو-30 إس إم" من فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" قبل بدء الجزء الجوي من العرض العسكري تكريما للذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

مقاتلات &quot;سو-30 إس إم&quot; من فريق الاستعراض الجوي &quot;فرسان روسيا&quot; قبل بدء الجزء الجوي من العرض العسكري تكريما للذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "سو-30 إس إم" من فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" قبل بدء الجزء الجوي من العرض العسكري تكريما للذكرى الـ79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

