https://sarabic.ae/20250814/وفاة-سائحة-روسية-وإصابة-30-آخرين-إثر-انقلاب-حافلة-سياحية-في-مصر-1103727459.html
وفاة سائحة روسية وإصابة 30 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في مصر
وفاة سائحة روسية وإصابة 30 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الخميس، عن وفاة سائحة روسية، وإصابة 30 آخرين، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم بمحافظة جنوب سيناء. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T15:24+0000
2025-08-14T15:24+0000
2025-08-14T15:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101302154_0:32:612:376_1920x0_80_0_0_91ae71e9bc1a9c117edbde6120f233b1.jpg
وبحسب بيان صادر عن السفارة، فإنه "في ليلة 14 أغسطس/ آب الجاري، وقع حادث سير على الطريق من شرم الشيخ إلى القاهرة، شاركت فيه حافلة كانت تقل 40 سائحا روسيا".وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، اصطدمت الحافلة بالحاجز وانقلبت على جانبها، وقد أسفر الحادث عن وفاة مواطنة روسية، فيما نُقل نحو 30 راكبا إلى مستشفيات قريبة، معظمهم بإصابات طفيفة، في حين وُصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة الخطورة".وأوضح بيان السفارة أن "قسم الشؤون القنصلية لديها يواصل التنسيق مع السلطات المصرية، وشركة السياحة المسؤولة، وشركة التأمين لتقديم المساعدة للمواطنين الروس".
https://sarabic.ae/20230614/تحنيط-سمكة-القرش-مفترسة-السائح-الروسي-في-مصر-1078107963.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101302154_34:0:578:408_1920x0_80_0_0_a1ab27124df7da89f6200925062982d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وفاة سائحة روسية وإصابة 30 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في مصر
15:24 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 14.08.2025)
أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الخميس، عن وفاة سائحة روسية، وإصابة 30 آخرين، إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم بمحافظة جنوب سيناء.
وبحسب بيان
صادر عن السفارة، فإنه "في ليلة 14 أغسطس/ آب الجاري، وقع حادث سير على الطريق من شرم الشيخ إلى القاهرة، شاركت فيه حافلة كانت تقل 40 سائحا روسيا".
وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، اصطدمت الحافلة بالحاجز وانقلبت على جانبها، وقد أسفر الحادث عن وفاة مواطنة روسية، فيما نُقل نحو 30 راكبا إلى مستشفيات قريبة، معظمهم بإصابات طفيفة، في حين وُصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة الخطورة".
وأوضح بيان السفارة أن "قسم الشؤون القنصلية لديها يواصل التنسيق مع السلطات المصرية، وشركة السياحة المسؤولة، وشركة التأمين لتقديم المساعدة للمواطنين الروس".