أزمة الكهرباء في العراق... تحديات مستمرة وخطط للإنقاذ
2025-08-16T14:51+0000
تعد أزمة الكهرباء في العراق، مشكلة مزمنة ومتفاقمة، إذ تفاقمت بسبب عوامل متعددة مثل نقص الإمدادات، وسوء الإدارة، والفساد، والاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، بحسب ما ذكرت وزارة الكهرباء العراقية.
ومع الهجمات على شبكات الكهرباء، تفاقمت الأزمة بشكل خاص خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.