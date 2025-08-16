https://sarabic.ae/20250816/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تحذر-من-تقويض-الانتخابات--1103828212.html

البعثة الأممية في ليبيا تحذر من تقويض الانتخابات

البعثة الأممية في ليبيا تحذر من تقويض الانتخابات

سبوتنيك عربي

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها، اليوم السبت، في 50 بلدية، تُعدّ "خطوة أساسية لتعزيز الحكم الديمقراطي" في البلاد. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T16:13+0000

2025-08-16T16:13+0000

2025-08-16T16:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100431270_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_67a5e654cdb2f0d3ad6054a53c940ef7.jpg

ونبّهت البعثة، في بيان رسمي، إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مكاتب الاقتراع تهدّد بتقويض العملية الانتخابية بأكملها، وفقا لوسائل إعلام ليبية. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد أدانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت مكاتبها في منطقتي الساحل الغربي والزاوية، أمس الجمعة.ونشرت المفوضية بيانا لها على موقعها الرسمي، صباح أمس الجمعة، أوضحت من خلاله أن هذه الحادثة تعد اعتداء صارخا على الإرادة الشعبية ومحاولة لنسف المسار الديمقراطي برمته.وأكدت المفوضية أن هذه الأعمال تمثل محاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه، وهذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بناء على أعلى المعايير.وتعرض مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي في ليبيا لعملية إحراق متعمد لم يتحدد بعد المسؤولين عنه، أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما تعرض مكتب الزاوية لهجوم مماثل نتج عنه إحراق المخزن الرئيسي الذي يضم مستلزمات الاقتراع وقاعة التدريب المعدة لإعداد الكوادر الانتخابية.وشددت المفوضية على أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل خرقا فاضحا للقوانين والأنظمة، وتستهدف عرقلة السير الطبيعي للعملية الديمقراطية، معربة عن إصرارها على المضي قدما في أداء مهامها الوطنية لضمان إجراء انتخابات حرة تلبي تطلعات الشعب الليبي".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

https://sarabic.ae/20250815/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تدين-إحراق-مكاتبها-وتطالب-بمحاسبة-المسؤولين-1103758508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي