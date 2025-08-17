https://sarabic.ae/20250817/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-15-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103834034.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 18 مقذوفا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)".وبحسب البيان، شنت (التشكيلات المسلحة الأوكرانية) تسع هجمات على محور غورلوفكا، وهجومان على محوري كل من ياسينوفاتيا وماكيفكا.ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 18 مقذوفا .يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 26 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)".
وبحسب البيان، شنت (التشكيلات المسلحة الأوكرانية) تسع هجمات على محور غورلوفكا
، وهجومان على محوري كل من ياسينوفاتيا وماكيفكا.
ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 18 مقذوفا .
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 26 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.