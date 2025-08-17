عربي
وزيرة فلسطينية تعلق لـ "سبوتنيك" على القرار الأممي بشأن انتهاكات إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية
وزيرة فلسطينية تعلق لـ "سبوتنيك" على القرار الأممي بشأن انتهاكات إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي بالقرار الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة بشأن حالة المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من...
وأضافت، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن القرار شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأساسي أمام حقوق المرأة في فلسطين، وحمله انتهاكات القانون الدولي الإنساني في استمرار سياساته وممارساته التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وشدت على أهمية القرار باعتباره يرصد آثار الاحتلال على المرأة والأطفال، ويدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرأة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بأخذ إجراءات دولية في كيفية تفعيل آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق النساء وضمان إنصافهم القانوني.وتابعت: "كذلك تحدث عن ضرورة دعم وتقديم استجابة إنسانية تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة والمساعدة للمرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الضفة وقطاع غزة".وحول أهمية القرار الصادر، أوضحت أن القرار خص المرأة الفلسطينية في ظل ما تعانيه في هذا العدوان، ودعا إلى هذه الحماية، مشيرة إلى أن إفراد قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى مساءلة وحماية للمرأة الفلسطينية في غاية الأهمية.واعتبرت الوزيرة الفلسطينية أن القرار جاء نتيجة حراك دبلوماسي فلسطيني على صعيد رفيع المستوى، سواء من قبل الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، ويعد اعترافا دوليا أمميا وقانونيا لما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من انتهاكات ضد الإنسانية والقانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
حصري
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي بالقرار الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة بشأن حالة المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات.
وأضافت، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن القرار شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأساسي أمام حقوق المرأة في فلسطين، وحمله انتهاكات القانون الدولي الإنساني في استمرار سياساته وممارساته التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
إصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
المرأة الفلسطينية المسنة التي هاجمها كلب إسرائيلي تروي تفاصيل الواقعة المروعة
1 يوليو 2024, 08:16 GMT
وشدت على أهمية القرار باعتباره يرصد آثار الاحتلال على المرأة والأطفال، ويدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرأة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بأخذ إجراءات دولية في كيفية تفعيل آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق النساء وضمان إنصافهم القانوني.
وتابعت: "كذلك تحدث عن ضرورة دعم وتقديم استجابة إنسانية تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة والمساعدة للمرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الضفة وقطاع غزة".
أطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": في يومهن العالمي.. 9 آلاف امرأة قتلن في غزة
8 مارس 2024, 20:33 GMT
وحول أهمية القرار الصادر، أوضحت أن القرار خص المرأة الفلسطينية في ظل ما تعانيه في هذا العدوان، ودعا إلى هذه الحماية، مشيرة إلى أن إفراد قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى مساءلة وحماية للمرأة الفلسطينية في غاية الأهمية.
واعتبرت الوزيرة الفلسطينية أن القرار جاء نتيجة حراك دبلوماسي فلسطيني على صعيد رفيع المستوى، سواء من قبل الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، ويعد اعترافا دوليا أمميا وقانونيا لما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية من انتهاكات ضد الإنسانية والقانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
