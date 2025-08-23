هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
ملفات ساخنة, منظمة الأمم المتحدة, غزة, إسرائيل

هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟

11:51 GMT 23.08.2025
راديو
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
أصدر برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي، بيانًا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميًا في حالة "مجاعة كارثية".
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفًا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".

وعن هذا الموضوع، قال الخبير في القانون الدولي والإنساني د. نعيم أقبيق، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "القرار الأممي فريد ونادر رغم إنه جاء متأخرا، إذ أن قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية وبموجب القانون الدولي فإن سلطة الاحتلال مكلفة بتأمين الحاجات الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أنها "إذا تقاعست يتوجب على المجتمع الدولي أن يحل محلها انطلاقا من المادة الأولى بالفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح أقبيق أن "مجلس الأمن يجب أن يعقد جلسة بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق أن هناك حالة مجاعة وجريمة حرب، تمثل انتهاكا جسيما سواء للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، الذي يطبق على النزاعات المسلحة".
وأوضح أنه "وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على جميع الدول الأعضاء قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، لكن المشكلة تكمن في الفيتو الأمريكي"، بحسب قوله.

من جهته، أكد الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأمم المتحدة لا تمتلك الخيار القوي أو أوراق الضغط الحقيقية لإدخال المساعدات إلا بموافقة إسرائيل، إذ أن ما قامت به إسرائيل، منذ بداية هجومها على غزة كان هندسة أوضاع محددة، أهمها منع المنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي من الانخراط في توزيع المساعدات الإنسانية".

وحول التحركات القانونية الممكنة في مواجهة هذا الإعلان، قال الجمل إن "هذه المجاعة يتم استخدامها وتوثيقها كجرائم ضد الإنسانية في محكمة العدل الدولية، لكن أمريكا تستهدف قضاة المحكمة بالتوقيف وتقييد الحريات بعد إصدارهم قرارات بحق مسؤولين إسرائيليين، لكن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية باعتبارها دولة احتلال يتعين عليها تطبيق البند السابع من نظام روما الأساسي، الذي يلزم دولة احتلال بضمان سلامة المدنيين و بألا تقوم بتهجير قسري أو تغيير ديموغرافي".
