https://sarabic.ae/20250823/هل-يتحرك-العالم-بعد-إعلان-غزة-رسميا-منطقة-مجاعة-كارثية-1104058477.html
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
سبوتنيك عربي
أصدر برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي، بيانًا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميًا في حالة "مجاعة كارثية". 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T11:51+0000
2025-08-23T11:51+0000
2025-08-23T11:51+0000
راديو
ملفات ساخنة
منظمة الأمم المتحدة
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104058296_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_f02b31cbddbe9b8d6b5e7fc2906e3c58.png
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
سبوتنيك عربي
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفًا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".وأوضح أقبيق أن "مجلس الأمن يجب أن يعقد جلسة بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق أن هناك حالة مجاعة وجريمة حرب، تمثل انتهاكا جسيما سواء للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، الذي يطبق على النزاعات المسلحة".وأوضح أنه "وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على جميع الدول الأعضاء قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، لكن المشكلة تكمن في الفيتو الأمريكي"، بحسب قوله.وحول التحركات القانونية الممكنة في مواجهة هذا الإعلان، قال الجمل إن "هذه المجاعة يتم استخدامها وتوثيقها كجرائم ضد الإنسانية في محكمة العدل الدولية، لكن أمريكا تستهدف قضاة المحكمة بالتوقيف وتقييد الحريات بعد إصدارهم قرارات بحق مسؤولين إسرائيليين، لكن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية باعتبارها دولة احتلال يتعين عليها تطبيق البند السابع من نظام روما الأساسي، الذي يلزم دولة احتلال بضمان سلامة المدنيين و بألا تقوم بتهجير قسري أو تغيير ديموغرافي".
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104058296_73:0:1006:700_1920x0_80_0_0_ac37522780c35a2c8ccbf31a46f5b3ad.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ملفات ساخنة, منظمة الأمم المتحدة, غزة, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, منظمة الأمم المتحدة, غزة, إسرائيل, аудио
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
أصدر برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي، بيانًا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميًا في حالة "مجاعة كارثية".
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفًا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".
وعن هذا الموضوع، قال الخبير في القانون الدولي والإنساني د. نعيم أقبيق، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "القرار الأممي فريد ونادر رغم إنه جاء متأخرا، إذ أن قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية وبموجب القانون الدولي فإن سلطة الاحتلال مكلفة بتأمين الحاجات الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أنها "إذا تقاعست يتوجب على المجتمع الدولي أن يحل محلها انطلاقا من المادة الأولى بالفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح أقبيق أن "مجلس الأمن يجب أن يعقد جلسة بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق أن هناك حالة مجاعة وجريمة حرب، تمثل انتهاكا جسيما سواء للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، الذي يطبق على النزاعات المسلحة".
وأوضح أنه "وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على جميع الدول الأعضاء قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، لكن المشكلة تكمن في الفيتو الأمريكي"، بحسب قوله.
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأمم المتحدة لا تمتلك الخيار القوي أو أوراق الضغط الحقيقية لإدخال المساعدات إلا بموافقة إسرائيل، إذ أن ما قامت به إسرائيل، منذ بداية هجومها على غزة كان هندسة أوضاع محددة، أهمها منع المنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي من الانخراط في توزيع المساعدات الإنسانية".
وحول التحركات القانونية الممكنة في مواجهة هذا الإعلان، قال الجمل إن "هذه المجاعة يتم استخدامها وتوثيقها كجرائم ضد الإنسانية في محكمة العدل الدولية، لكن أمريكا تستهدف قضاة المحكمة بالتوقيف وتقييد الحريات بعد إصدارهم قرارات بحق مسؤولين إسرائيليين، لكن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية باعتبارها دولة احتلال يتعين عليها تطبيق البند السابع من نظام روما الأساسي، الذي يلزم دولة احتلال بضمان سلامة المدنيين و بألا تقوم بتهجير قسري أو تغيير ديموغرافي".