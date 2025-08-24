العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة
العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة
24.08.2025
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في عمان، اليوم الأحد، "رفض الأردن القاطع للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وناقش اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وجدد العاهل الأردني التأكيد على معارضة بلاده للخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة مخطط "إي1" الاستيطاني شرق القدس، الذي يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة إلى قسمين عبر مصادرة أراض فلسطينية وإقامة مستوطنات جديدة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية، واصفا إياها بأنها "هرطقات وأوهام المتطرفين"، وشدد على "ثبات موقف عمّان الداعم للحقوق الفلسطينية ورفضها لجرائم الحرب الإسرائيلية"، واعتبر أن هذه التصريحات تكشف عزلة الحكومة الإسرائيلية وأزمتها الداخلية.وحذر القضاة من مواصلة إسرائيل سياستها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، إلى جانب فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاحتلال، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مع محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه".
https://sarabic.ae/20250822/الأردن-يرد-على-مزاعم-وزير-إسرائيلي-بأن-ضفتي-نهر-الأردن-جزء-مما-يسمى-أرض-إسرائيل-1104035931.html
https://sarabic.ae/20250820/الأردن-يعيد-التجنيد-الإلزامي-وسط-مخاطر-تحيط-بالمنطقة-مع-استمرار-حرب-غزة-والحديث-عن-إسرائيل-الكبرى--1103958534.html
العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في عمان، اليوم الأحد، "رفض الأردن القاطع للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية".
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وناقش اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
عاصمة الأردن عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الأردن يرد على مزاعم وزير إسرائيلي بأن ضفتي نهر الأردن جزء مما يسمى "أرض إسرائيل"
22 أغسطس, 13:44 GMT

وشدد الملك عبد الله على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية لسكان القطاع.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على معارضة بلاده للخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة مخطط "إي1" الاستيطاني شرق القدس، الذي يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة إلى قسمين عبر مصادرة أراض فلسطينية وإقامة مستوطنات جديدة.

كما أكد الملك عبد الله دعم الأردن لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات الأممية التي تعترف بحقوق الفلسطينيين وتدعم قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
راديو
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار حرب غزة والحديث عن "إسرائيل الكبرى"
20 أغسطس, 12:52 GMT
وشدد العاهل الأردني على دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، دون الإفصاح عن تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي أو مدتها.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت، الجمعة الماضية، بشدة تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي، التي أيّد فيها بناء المستوطنات في منطقة "إي 1" بالضفة الغربية، مستندا إلى مزاعم متطرفة تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزء مما يُسمى "أرض إسرائيل".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية، واصفا إياها بأنها "هرطقات وأوهام المتطرفين"، وشدد على "ثبات موقف عمّان الداعم للحقوق الفلسطينية ورفضها لجرائم الحرب الإسرائيلية"، واعتبر أن هذه التصريحات تكشف عزلة الحكومة الإسرائيلية وأزمتها الداخلية.
وحذر القضاة من مواصلة إسرائيل سياستها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، إلى جانب فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاحتلال، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، وإلزامها بوقف الاستيطان والتصريحات التحريضية التي تغذي الصراع وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مع محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه".
