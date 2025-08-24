العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة
16:28 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 16:48 GMT 24.08.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
© AP Photo / Ariel Schalit
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في عمان، اليوم الأحد، "رفض الأردن القاطع للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية".
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وناقش اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد الملك عبد الله على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية لسكان القطاع.
وجدد العاهل الأردني التأكيد على معارضة بلاده للخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة مخطط "إي1" الاستيطاني شرق القدس، الذي يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة إلى قسمين عبر مصادرة أراض فلسطينية وإقامة مستوطنات جديدة.
كما أكد الملك عبد الله دعم الأردن لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات الأممية التي تعترف بحقوق الفلسطينيين وتدعم قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد العاهل الأردني على دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، دون الإفصاح عن تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي أو مدتها.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت، الجمعة الماضية، بشدة تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي، التي أيّد فيها بناء المستوطنات في منطقة "إي 1" بالضفة الغربية، مستندا إلى مزاعم متطرفة تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزء مما يُسمى "أرض إسرائيل".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية، واصفا إياها بأنها "هرطقات وأوهام المتطرفين"، وشدد على "ثبات موقف عمّان الداعم للحقوق الفلسطينية ورفضها لجرائم الحرب الإسرائيلية"، واعتبر أن هذه التصريحات تكشف عزلة الحكومة الإسرائيلية وأزمتها الداخلية.
وحذر القضاة من مواصلة إسرائيل سياستها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، إلى جانب فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاحتلال، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، وإلزامها بوقف الاستيطان والتصريحات التحريضية التي تغذي الصراع وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مع محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه".