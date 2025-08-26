عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقفة أمام "الإسكوا" ببيروت للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية.. صور وفيديو
نفذ عشرات الناشطين وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة "الإسكوا" في بيروت، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بفك الحصار عن محافظة السويداء، وفتح ممرات إنسانية، إضافة... 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" ببيروت للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية.. صور وفيديو

15:18 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 26.08.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
نفذ عشرات الناشطين وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة "الإسكوا" في بيروت، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بفك الحصار عن محافظة السويداء، وفتح ممرات إنسانية، إضافة إلى إعادة المخطوفين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
ورفع المشاركون لافتات دوّنت عليها شعارات منها: "تحقيق دولي في الجرائم التي ارتُكبت في السويداء"، و"السويداء تحت الحصار لا ماء ولا دواء ولا طعام ولا كهرباء ولا محروقات"، و"نقف مع المرأة في السويداء، المئات من النساء مفقودات، 1800 قتيل، 200 ألف مهجر، 1000 مفقود من نساء وأطفال وعائلات، 29 يوماً من الحصار".
وتحدثت شيراز الشعراني من السويداء لـ"سبوتنيك" قائلة: "في البداية هوجمت البلدة التي يقيم فيها أهلي، دخلوا إلى المنازل وكسروا الأبواب، البعض من الأهالي ذُبحوا وآخرون قُتلوا رميا بالرصاص. عمتي كانت تدافع عن منزلها وحاولت منعهم من الدخول فأردوها بالرصاص، أكثر من ثلاثة أرباع البلدة أُحرقت وقُتل أهلها، ومن تمكن من الهرب نجا، لقد قُتل شقيقي برصاصة قناص في السويداء"،
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابعت: "السويداء مدمرة، فلا دواء ولا طعام ولا ماء، الأطفال تعرضوا لصدمات نتيجة المشاهد التي رأوها. يجب فتح ممرات إنسانية، ويجب عودة المخطوفين ومنهم بنات عمي وأقاربي وجيراني. على منظمة حقوق الإنسان أن تتحرّك، فهذا حقّنا في استعادة المخطوفين من النساء والأطفال والشيوخ"، على حد قولها.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهتها، أكدت الناشطة نسرين زين الدين: "لقد جئنا اليوم لنطالب الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها أن تتحرك بشكل عاجل وفعّال لإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في الجرائم التي حصلت في السويداء ومحاسبة المسؤولين عنها، ولتأمين ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق، كما نطالب بحماية المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء، من أي اعتداء مستقبلي، وبعودة الأسرى والمحتجزين دون شرط أو قيد".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأردفت: "نشدد أيضا على دعم جهود المصالحة والعدالة وفق المعايير الدولية كما دعا مجلس الأمن في بيانه الأخير. إن صمت العالم عن هذه المجازر هو خذلان للعدالة، وتجاهل معاناة الأبرياء هو انتهاك صارخ لكل القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة. نحن لا نطلب سوى ما هو حق لكل إنسان: الأمان، الكرامة، والمحاسبة"، بحسب قولها.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي ختام الوقفة، سلم المشاركون رسالة إلى ممثل عن الأمم المتحدة موجّهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضمنت مطالبهم التي رفعوها خلال التحرك.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تجدر الإشارة إلى أن السويداء كانت قد شهدت الشهر الماضي هجومًا واسعًا شنّه مسلحو العشائر استمر عدة أيام واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، مأسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى. وقد أعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق محلية للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
