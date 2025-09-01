https://sarabic.ae/20250901/تتصدر-طليعة-الإنتاج-القطاعات-الرائدة-في-روسيا-والصين----1104375162.html
تتصدر طليعة الإنتاج... القطاعات الرائدة في روسيا والصين
تتصدر طليعة الإنتاج... القطاعات الرائدة في روسيا والصين
سبوتنيك عربي
سجل الإنتاج في روسيا أعلى نمو في إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين تحتل الصين المرتبة الأولى في التصنيع العالمي لأكثر من 15 عاما، وخلال... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T13:12+0000
2025-09-01T13:12+0000
2025-09-01T13:12+0000
انفوجرافيك
اقتصاد
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373493_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_615ee80afb3fd16e1c39bec2ef58b80e.png
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104373493_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_0804fc10bda41df63b5d6771546e73fc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика
تتصدر طليعة الإنتاج... القطاعات الرائدة في روسيا والصين
سجل الإنتاج في روسيا أعلى نمو في إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين تحتل الصين المرتبة الأولى في التصنيع العالمي لأكثر من 15 عاما، وخلال السنوات الـ7 الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين. وفي هذا الإنفوغراف، يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" بيانات لتطور قطاعات الإنتاج عالميا بالأرقام.