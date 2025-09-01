عربي
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أمساليوم
بث مباشر
تتصدر طليعة الإنتاج... القطاعات الرائدة في روسيا والصين

13:12 GMT 01.09.2025
سجل الإنتاج في روسيا أعلى نمو في إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين تحتل الصين المرتبة الأولى في التصنيع العالمي لأكثر من 15 عاما، وخلال السنوات الـ7 الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين. وفي هذا الإنفوغراف، يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" بيانات لتطور قطاعات الإنتاج عالميا بالأرقام.
