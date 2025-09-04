https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-مناورات-ناميجس-2025-لحلف-الناتو-في-لاتفيا-1104481023.html
الخارجية الروسية: موسكو تتابع مناورات "ناميجس 2025" لحلف الناتو في لاتفيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً...
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "نحن نتابع عن كثب المناورات السنوية (ناميجس 2025) التي تجري في لاتفيا في الفترة من 2 أيلول/سبتمبر إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر، كما نراقب أي نشاط آخر لحلف الناتو على الجناح الشرقي".وأضافت: "وقد لاحظنا زيادة في حجم القوات المشاركة، حيث يتجاوز عدد العسكريين 15 ألف جندي مقارنة بالعام الماضي".وكان وزير الدفاع اللاتفي، أندريس سبروودس، قد صرّح في وقت سابق أن مناورات "ناميجس 2025" ستجري بالتوازي مع التدريبات الروسية-البيلاروسية "زاباد 2025"، مؤكداً أن بلاده ستعزز مراقبة المجالين الجوي والإعلامي وكذلك الفضاء السيبراني خلال فترة التدريبات.ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تُشارك فيه وفود دولية عدة، بينما تتولى وكالة "سبوتنيك" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
