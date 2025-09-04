عربي
الخارجية الروسية: موسكو تتابع مناورات "ناميجس 2025" لحلف الناتو في لاتفيا
الخارجية الروسية: موسكو تتابع مناورات "ناميجس 2025" لحلف الناتو في لاتفيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً...
الخارجية الروسية: موسكو تتابع مناورات "ناميجس 2025" لحلف الناتو في لاتفيا

02:30 GMT 04.09.2025
عرض عسكري لقوات "الناتو" في لاتفيا
عرض عسكري لقوات الناتو في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Stanislav Savelyev
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً إلى ازدياد عدد القوات المشاركة هذا العام.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "نحن نتابع عن كثب المناورات السنوية (ناميجس 2025) التي تجري في لاتفيا في الفترة من 2 أيلول/سبتمبر إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر، كما نراقب أي نشاط آخر لحلف الناتو على الجناح الشرقي".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
الخارجية الروسية: مناورات "الناتو" في فنلندا تؤكد فرضية التوجه العدواني للحلف
27 مايو, 12:16 GMT
وأضافت: "وقد لاحظنا زيادة في حجم القوات المشاركة، حيث يتجاوز عدد العسكريين 15 ألف جندي مقارنة بالعام الماضي".
وكان وزير الدفاع اللاتفي، أندريس سبروودس، قد صرّح في وقت سابق أن مناورات "ناميجس 2025" ستجري بالتوازي مع التدريبات الروسية-البيلاروسية "زاباد 2025"، مؤكداً أن بلاده ستعزز مراقبة المجالين الجوي والإعلامي وكذلك الفضاء السيبراني خلال فترة التدريبات.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تُشارك فيه وفود دولية عدة، بينما تتولى وكالة "سبوتنيك" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
