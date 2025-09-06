مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بهجوم على معاقل لـ "القاعدة" جنوبي اليمن

عربي
قُتل جندي يمني وأصيب خمسة آخرون، يوم أمس الجمعة، خلال عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في محافظة أبين (جنوب اليمن).
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لـ "سبوتنيك" بأن قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] نفذت هجوماً على مواقع جبلية تسيطر عليها عناصر "القاعدة" في الأطراف الشرقية لمديرية مُودية شمال شرقي مدينة زُنجبار، مركز المحافظة.وأضاف أن الهجوم تكلل بالسيطرة على المواقع عقب اشتباكات أدت إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في حين سقط قتلى وجرحى في صفوف "القاعدة".ويأتي الهجوم عقب مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين، إثر كمين نصبه "القاعدة" بعبوة ناسفة لدورية عسكرية في مديرية مُودية، في السابع من آب/أغسطس الماضي.وتشهد محافظة أبين، منذ أكثر من عام، سلسلة هجمات لـ "القاعدة" على القوات العسكرية والأمنية، أعنفها في 16 آب/أغسطس العام الماضي، حين قُتل وأصيب 34 جندياً من اللواء الثالث بقوات الدعم والإسناد، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنه "القاعدة" على ثكنة في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/أغسطس 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تتعرض القوات العسكرية والأمنية في المحافظة لهجمات لـ "القاعدة" توقع عادةً قتلى وجرحى.وانعكس الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في اليمن، والذي يدخل عامه العاشر، على جهود مكافحة تنظيم القاعدة، الذي يستغل الوضع الأمني في البلد العربي لتوسيع نفوذه.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
قُتل جندي يمني وأصيب خمسة آخرون، يوم أمس الجمعة، خلال عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في محافظة أبين (جنوب اليمن).
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لـ "سبوتنيك" بأن قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] نفذت هجوماً على مواقع جبلية تسيطر عليها عناصر "القاعدة" في الأطراف الشرقية لمديرية مُودية شمال شرقي مدينة زُنجبار، مركز المحافظة.
وأضاف أن الهجوم تكلل بالسيطرة على المواقع عقب اشتباكات أدت إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في حين سقط قتلى وجرحى في صفوف "القاعدة".
ويأتي الهجوم عقب مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين، إثر كمين نصبه "القاعدة" بعبوة ناسفة لدورية عسكرية في مديرية مُودية، في السابع من آب/أغسطس الماضي.
وتشهد محافظة أبين، منذ أكثر من عام، سلسلة هجمات لـ "القاعدة" على القوات العسكرية والأمنية، أعنفها في 16 آب/أغسطس العام الماضي، حين قُتل وأصيب 34 جندياً من اللواء الثالث بقوات الدعم والإسناد، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنه "القاعدة" على ثكنة في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/أغسطس 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تتعرض القوات العسكرية والأمنية في المحافظة لهجمات لـ "القاعدة" توقع عادةً قتلى وجرحى.
وانعكس الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في اليمن، والذي يدخل عامه العاشر، على جهود مكافحة تنظيم القاعدة، الذي يستغل الوضع الأمني في البلد العربي لتوسيع نفوذه.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
