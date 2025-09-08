https://sarabic.ae/20250908/المنتخب-الليبي-يحقق-فوزا-ثمينا-على-إسواتيني-في-أول-مباراة-له-ملعب-بنغازي-الدولي-صور-1104639149.html
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، فوزا مهما على نظيره منتخب إسواتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي ضمن... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T22:19+0000
2025-09-08T22:19+0000
2025-09-08T22:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
رياضة
أخبار كأس العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104638992_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f333e4ffaa9fde001d26a54b06bb3469.jpg
سجل هدف المباراة الأول اللاعب "معاذ عيسى"، فيما سجل الهدف الثاني عزو المريمي، ليعزز المنتخب الليبي من حظوظه في مشوار التصفيات.وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى التي تقام على أرضية ملعب بنغازي الدولي بعد اعتماده رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو ما منح الجماهير الليبية فرصة تاريخية لمساندة منتخبها من المدرجات في أجواء حماسية مليئة بالهتافات والأعلام الوطنية.من جهتها، عبرت الجماهير عن سعادتها بعودة المباريات الدولية إلى مدينة بنغازي، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار الرياضي في البلاد، وفتح المجال أمام استضافة مزيد من المنافسات القارية والدولية.بهذا الفوز رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية، فيما تجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104638992_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0b56b82f602b4747dd2f78979f118e18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رياضة, أخبار كأس العالم
أخبار ليبيا اليوم, رياضة, أخبار كأس العالم
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور
حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، فوزا مهما على نظيره منتخب إسواتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
سجل هدف المباراة الأول اللاعب "معاذ عيسى"، فيما سجل الهدف الثاني عزو المريمي، ليعزز المنتخب الليبي من حظوظه في مشوار التصفيات.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى التي تقام على أرضية ملعب بنغازي الدولي بعد اعتماده رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو ما منح الجماهير الليبية فرصة تاريخية لمساندة منتخبها
من المدرجات في أجواء حماسية مليئة بالهتافات والأعلام الوطنية.
من جهتها، عبرت الجماهير عن سعادتها بعودة المباريات الدولية إلى مدينة بنغازي، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار الرياضي في البلاد، وفتح المجال أمام استضافة مزيد من المنافسات القارية والدولية.
بهذا الفوز رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية، فيما تجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.