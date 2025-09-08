المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، فوزا مهما على نظيره منتخب إسواتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي ضمن...
أخبار ليبيا اليوم
رياضة
أخبار كأس العالم
سجل هدف المباراة الأول اللاعب "معاذ عيسى"، فيما سجل الهدف الثاني عزو المريمي، ليعزز المنتخب الليبي من حظوظه في مشوار التصفيات.وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى التي تقام على أرضية ملعب بنغازي الدولي بعد اعتماده رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو ما منح الجماهير الليبية فرصة تاريخية لمساندة منتخبها من المدرجات في أجواء حماسية مليئة بالهتافات والأعلام الوطنية.من جهتها، عبرت الجماهير عن سعادتها بعودة المباريات الدولية إلى مدينة بنغازي، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار الرياضي في البلاد، وفتح المجال أمام استضافة مزيد من المنافسات القارية والدولية.بهذا الفوز رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية، فيما تجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.
المنتخب الليبي يحقق فوزا ثمينا على إسواتيني في أول مباراة له ملعب بنغازي الدولي.. صور

حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، فوزا مهما على نظيره منتخب إسواتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
سجل هدف المباراة الأول اللاعب "معاذ عيسى"، فيما سجل الهدف الثاني عزو المريمي، ليعزز المنتخب الليبي من حظوظه في مشوار التصفيات.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى التي تقام على أرضية ملعب بنغازي الدولي بعد اعتماده رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو ما منح الجماهير الليبية فرصة تاريخية لمساندة منتخبها من المدرجات في أجواء حماسية مليئة بالهتافات والأعلام الوطنية.
من جهتها، عبرت الجماهير عن سعادتها بعودة المباريات الدولية إلى مدينة بنغازي، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار الرياضي في البلاد، وفتح المجال أمام استضافة مزيد من المنافسات القارية والدولية.
بهذا الفوز رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية، فيما تجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.
