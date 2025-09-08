https://sarabic.ae/20250908/دول-تشارك-في-مناورات-بريكس-البحرية-أرقام-عن-حجم-أساطيلها-الحربية-1104621800.html
دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية... أرقام عن حجم أساطيلها الحربية
دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية... أرقام عن حجم أساطيلها الحربية
سبوتنيك عربي
تتكون مجموعة "بريكس" من 10 دول نصفها فقط تمتلك قوة بحرية هائلة يمكنها تغيير موازين القوى البحرية في البحار والمحيطات إذا قررت تنسيق مهامها القتالية في أي حرب... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:16+0000
2025-09-08T11:16+0000
2025-09-08T11:16+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مجموعة بريكس
الصين
روسيا
سلاح روسيا
جنوب أفريقيا
إيران
أخبار إندونيسيا
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104620613_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_8f2560a528c1e0486fad32a4eca05475.png
وتشير الإحصاءات المعلنة التي نشرها موقع "غلوبال فاير بور" عن 5 دول مشاركة في مناورات "بريكس" البحرية إلى أن الصين وروسيا وإندونيسيا وإيران وجنوب أفريقيا تمتلك معا 1660 وحدة بحرية، بينما لا توجد معلومات عن إثيوبيا.
الصين
جنوب أفريقيا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104620613_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_a27d23131357602efbb48285c6445e61.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, مجموعة بريكس, الصين, روسيا, سلاح روسيا, جنوب أفريقيا, إيران, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا, инфографика
انفوجرافيك, مجموعة بريكس, الصين, روسيا, سلاح روسيا, جنوب أفريقيا, إيران, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا, инфографика
دول تشارك في مناورات "بريكس" البحرية... أرقام عن حجم أساطيلها الحربية
تتكون مجموعة "بريكس" من 10 دول نصفها فقط تمتلك قوة بحرية هائلة يمكنها تغيير موازين القوى البحرية في البحار والمحيطات إذا قررت تنسيق مهامها القتالية في أي حرب محتملة.
وتشير الإحصاءات المعلنة التي نشرها موقع "غلوبال فاير بور" عن 5 دول مشاركة في مناورات "بريكس" البحرية إلى أن الصين وروسيا وإندونيسيا وإيران وجنوب أفريقيا تمتلك معا 1660 وحدة بحرية، بينما لا توجد معلومات عن إثيوبيا.