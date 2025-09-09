برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الميليشيات تتحكم بالمشهد والحل لن يأتي عبر حكومات هشة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/برلماني-ليبي-لـسبوتنيك-الميليشيات-تتحكم-بالمشهد-والحل-لن-يأتي-عبر-حكومات-هشة-1104657352.html
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الميليشيات تتحكم بالمشهد والحل لن يأتي عبر حكومات هشة
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الميليشيات تتحكم بالمشهد والحل لن يأتي عبر حكومات هشة
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن محاولات الأمم المتحدة المتكررة، التي يستبشر بها الليبيون في كل مرة، لم تثمر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T12:40+0000
2025-09-09T12:40+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وأوضح في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا ليس تقليلا من شأن المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في أن مفاتيح الحل ليست بيد الأمم المتحدة ذاتها، وإنما بيد الدول الكبرى التي تتحكم في قراراتها وتوجهاتها.وأشار التكبالي إلى أن الأمم المتحدة، في حال لم يصدر عنها قرار ملزم وحاسم، لن تستطيع فعل شيء حقيقي.وأضاف: "قد تأتي الأمم المتحدة في المرة القادمة بحكومة جديدة، لكنها ستكون مبنية على أسس هشة، فيما تبقى الميليشيات هي القوة الفعلية المتحكمة في المشهد".وأكد البرلماني الليبي أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية لا يعدو كونه عرقلة لمساعي الأمم المتحدة، من خلال محاولتها فرض السيطرة على طرابلس، في رسالة واضحة مفادها أنها الطرف الممسك بالعاصمة، وبالتالي تسعى للبقاء أطول فترة ممكنة عبر الدخول في جولات تفاوض جديدة.وشدد التكبالي على أن الشعب الليبي لن ينال ما يتطلع إليه في ظل استمرار تعامل الأمم المتحدة والدول الكبرى مع الفاعلين المسلحين والوجوه المتصدرة للمشهد بدلا من التوجه نحو القوى الوطنية الحقيقية التي يثق بها الشارع الليبي.وأضاف: "لهذا ستبقى ليبيا رهينة للفوضى ما لم يتغير هذا النهج".كما اعتبر أن بناء حكومة حقيقية لن يتحقق إلا بعد تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله.وتابع: "أنا لست من دعاة إجراء انتخابات عاجلة، لأنها تحتاج إلى وقت وضمانات، بل يجب أن نتيح للشعب فرصة الالتفاف حول الشخصيات الوطنية المعروفة والقادرة على إخراج ليبيا من أزمتها".
https://sarabic.ae/20220219/عقيلة-صالح-يدعو-لضرورة-التوصل-إلى-تسوية-سياسية-شاملة-وإخراج-الميليشيات-والمرتزقة-من-ليبيا-1058860848.html
https://sarabic.ae/20250713/ليبيا-الهدوء-الحذر-يخيم-على-طرابلس-رغم-اتساع-دائرة-التحشيدات-المسلحة-1102645758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71af7fb63a5da4e776bfdadfebd36dfc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الميليشيات تتحكم بالمشهد والحل لن يأتي عبر حكومات هشة

12:40 GMT 09.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن محاولات الأمم المتحدة المتكررة، التي يستبشر بها الليبيون في كل مرة، لم تثمر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا ليس تقليلا من شأن المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في أن مفاتيح الحل ليست بيد الأمم المتحدة ذاتها، وإنما بيد الدول الكبرى التي تتحكم في قراراتها وتوجهاتها.
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
عقيلة صالح يدعو لضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وإخراج "الميليشيات والمرتزقة" من ليبيا
19 فبراير 2022, 13:20 GMT
وأشار التكبالي إلى أن الأمم المتحدة، في حال لم يصدر عنها قرار ملزم وحاسم، لن تستطيع فعل شيء حقيقي.
وأضاف: "قد تأتي الأمم المتحدة في المرة القادمة بحكومة جديدة، لكنها ستكون مبنية على أسس هشة، فيما تبقى الميليشيات هي القوة الفعلية المتحكمة في المشهد".
وأكد البرلماني الليبي أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية لا يعدو كونه عرقلة لمساعي الأمم المتحدة، من خلال محاولتها فرض السيطرة على طرابلس، في رسالة واضحة مفادها أنها الطرف الممسك بالعاصمة، وبالتالي تسعى للبقاء أطول فترة ممكنة عبر الدخول في جولات تفاوض جديدة.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
ليبيا... الهدوء الحذر يخيم على طرابلس رغم اتساع دائرة التحشيدات المسلحة
13 يوليو, 08:59 GMT
وشدد التكبالي على أن الشعب الليبي لن ينال ما يتطلع إليه في ظل استمرار تعامل الأمم المتحدة والدول الكبرى مع الفاعلين المسلحين والوجوه المتصدرة للمشهد بدلا من التوجه نحو القوى الوطنية الحقيقية التي يثق بها الشارع الليبي.
وأضاف: "لهذا ستبقى ليبيا رهينة للفوضى ما لم يتغير هذا النهج".
كما اعتبر أن بناء حكومة حقيقية لن يتحقق إلا بعد تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله.
وتابع: "أنا لست من دعاة إجراء انتخابات عاجلة، لأنها تحتاج إلى وقت وضمانات، بل يجب أن نتيح للشعب فرصة الالتفاف حول الشخصيات الوطنية المعروفة والقادرة على إخراج ليبيا من أزمتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала