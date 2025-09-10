انهيار مفاجئ لوزيرة سويدية وسقوطها خلال أول مؤتمر لها... فيديو
سقطت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، كريسترشون ولان،
سقطت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، كريسترشون ولان، بشكل مفاجئ خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان تعيينها رسميًا خلفًا للوزيرة السابقة أكو أنكاربيري يوهانسون، التي استقالت لأسباب صحية.
وانهارت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، في أول يوم عمل لها بعد تقديمها بوقت قصير خلال مؤتمر صحفي.
وعادت وزيرة الصحة من الغرفة بعد دقائق، وأوضحت أنها انهارت بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.
📹سقوط وزيرة الصحة السويدية خلال مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 10, 2025
🟠سقطت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، كريسترشون ولان، بشكل مفاجئ خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان تعيينها رسميًا خلفًا للوزيرة السابقة أكو أنكاربيري يوهانسون، التي استقالت أخيرًا لأسباب صحية. pic.twitter.com/reyVGlIdGk
وشارك في المؤتمر عدة وزراء بحكومة السويد، من بينهم وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، ووزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد من حزب "KD" في المؤتمر الصحفي، إلى جانب كريسترشون ولان، وسارعت بوش إلى مساعدة وزيرة الصحة حين انهيارها.