محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري في الانتخابات المقبلة
محمود الخطيب يعلن عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري في الانتخابات المقبلة
أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم الترشح لدورة انتخابية جديدة، مكتفيا بثماني سنوات قضاها في قيادة النادي. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال الخطيب في بيان رسمي، إنه تشرف برئاسة الأهلي خلال دورتين انتخابيتين، عمل خلالهما مع زملائه من أجل تعزيز مكانة النادي على المستويات الرياضية والإدارية والاقتصادية والإنشائية، مؤكدا أن ما تحقق من بطولات وتطوير كان ثمرة عمل جماعي ومؤسسي.وأوضح أنه حاول مرارا الابتعاد عن الضغوط استجابة لنصائح الأطباء، لكنه كان يعود دائماً لمباشرة مهامه التزاماً بمسؤولياته تجاه الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، إلا أن حالته الصحية باتت تفرض عليه الاستجابة لتوصيات الأطباء.وأكد الخطيب أنه مع اقتراب الانتخابات المقررة خلال أقل من شهرين قرر عدم الترشح لفترة جديدة والتفرغ لمرحلة العلاج، معربا عن ثقته في قدرة زملائه على إدارة المرحلة المقبلة، ومبدياً استعداده لتقديم المشورة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.وختم محمود الخطيب بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماعها، المقرر يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، والمشاركة في رسم مستقبل النادي.
