منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور

منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور

نظمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة "عامل" الدولية، وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء" في بيروت، عند الرابعة عصرا، دعما للشعب الفلسطيني... 15.09.2025

رفع المشاركون شعار: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون"، مؤكدين أن صمت العالم لم يعد مقبولا، وأن الوقت قد حان لتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. وخلال الوقفة، تلا رئيس مؤسسة عامل الدولية، الدكتور كامل مهنا، بيانا مشتركا باسم المنظمتين، قال فيه: "نجتمع اليوم من قلب بيروت تضامنا مع غزة وزملائنا الأطباء، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم الرعاية في الخطوط الأمامية، ما يجري ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة ممنهجة لشعب بأكمله، لقد حوّلت إسرائيل غزة إلى مقبرة جماعية، حيث قُتل أكثر من 64 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، فيما تنهار المستشفيات تحت القصف والحصار".وشدد البيان على أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل وحدها، بل على الحكومات الداعمة لها سياسيا وعسكريا وماليا، داعيا إلى تحرك سياسي واقتصادي ودبلوماسي فعلي لوقف الفظائع.وطالب البيان من بيروت، بـ"وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، والعمل على فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، بما يتيح دخول مساعدات إنسانية مستقلة وواسعة النطاق من دون عوائق، كما شدد على ضرورة حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، وتفكيك ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وتأمين إجلاء عاجل للمرضى والمصابين"، ودعا أيضا إلى "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الاحتلال بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".من جهتها، قدمت الدكتورة عايدة حسونة من منظمة "أطباء بلا حدود" شهادة مؤثرة عن زملائها في غزة قائلة: "زملاؤنا الـ1,118 في غزة عاجزون عن وقف الإبادة، لكن قادة العالم يستطيعون، وبلا وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، لن يبقى ما يمكن إنقاذه، الحرب قتلت 12 من زملائنا، واعتُقل آخرون، بينهم د. محمد عبيد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. أكثر من 1,500 من العاملين الصحيين قُتلوا".واستذكرت حسونة زميلها، الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي كتب على لوح العمليات قبل مقتله في قصف إسرائيلي: "الباقون حتى النهاية سيحكون قصتنا… تذكرونا".وسلّطت الضوء على الظروف المروّعة في المستشفيات: نقص التخدير والمضادات الحيوية، واستخدام شاش غير معقم، وانعدام القدرة على إجراء عمليات إنقاذية، إضافة إلى تفاقم معاناة المرضى بفعل الجوع الذي يمنع التعافي. وختمت المنظمتان بيانهما المشترك بالتأكيد: "من بيروت، من ساحة الشهداء، نقول بصوت واحد: لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون. فليوقفوا الإبادة".

