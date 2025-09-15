منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/منظمات-طبية-وإنسانية-في-بيروت-تطالب-بـوقف-المجازر-ورفع-الحصار-عن-غزة-صور-1104881075.html
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور
سبوتنيك عربي
نظمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة "عامل" الدولية، وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء" في بيروت، عند الرابعة عصرا، دعما للشعب الفلسطيني... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T17:46+0000
2025-09-15T17:46+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
غزة
أطباء بلا حدود
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104879748_0:64:1240:762_1920x0_80_0_0_267dc8c784d904f4a911e5dc0a4ee375.jpg
رفع المشاركون شعار: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون"، مؤكدين أن صمت العالم لم يعد مقبولا، وأن الوقت قد حان لتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. وخلال الوقفة، تلا رئيس مؤسسة عامل الدولية، الدكتور كامل مهنا، بيانا مشتركا باسم المنظمتين، قال فيه: "نجتمع اليوم من قلب بيروت تضامنا مع غزة وزملائنا الأطباء، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم الرعاية في الخطوط الأمامية، ما يجري ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة ممنهجة لشعب بأكمله، لقد حوّلت إسرائيل غزة إلى مقبرة جماعية، حيث قُتل أكثر من 64 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، فيما تنهار المستشفيات تحت القصف والحصار".وشدد البيان على أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل وحدها، بل على الحكومات الداعمة لها سياسيا وعسكريا وماليا، داعيا إلى تحرك سياسي واقتصادي ودبلوماسي فعلي لوقف الفظائع.وطالب البيان من بيروت، بـ"وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، والعمل على فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، بما يتيح دخول مساعدات إنسانية مستقلة وواسعة النطاق من دون عوائق، كما شدد على ضرورة حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، وتفكيك ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وتأمين إجلاء عاجل للمرضى والمصابين"، ودعا أيضا إلى "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الاحتلال بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".من جهتها، قدمت الدكتورة عايدة حسونة من منظمة "أطباء بلا حدود" شهادة مؤثرة عن زملائها في غزة قائلة: "زملاؤنا الـ1,118 في غزة عاجزون عن وقف الإبادة، لكن قادة العالم يستطيعون، وبلا وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، لن يبقى ما يمكن إنقاذه، الحرب قتلت 12 من زملائنا، واعتُقل آخرون، بينهم د. محمد عبيد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. أكثر من 1,500 من العاملين الصحيين قُتلوا".واستذكرت حسونة زميلها، الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي كتب على لوح العمليات قبل مقتله في قصف إسرائيلي: "الباقون حتى النهاية سيحكون قصتنا… تذكرونا".وسلّطت الضوء على الظروف المروّعة في المستشفيات: نقص التخدير والمضادات الحيوية، واستخدام شاش غير معقم، وانعدام القدرة على إجراء عمليات إنقاذية، إضافة إلى تفاقم معاناة المرضى بفعل الجوع الذي يمنع التعافي. وختمت المنظمتان بيانهما المشترك بالتأكيد: "من بيروت، من ساحة الشهداء، نقول بصوت واحد: لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون. فليوقفوا الإبادة".
لبنان
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104879748_70:0:1171:826_1920x0_80_0_0_e31bca54458012081a36c0092a13cbf3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, غزة, أطباء بلا حدود, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, غزة, أطباء بلا حدود, حصري

منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور

17:46 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
نظمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة "عامل" الدولية، وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء" في بيروت، عند الرابعة عصرا، دعما للشعب الفلسطيني في غزة وللفرق الطبية التي تعمل تحت القصف، ومطالبة قادة العالم بـ"التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
رفع المشاركون شعار: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون"، مؤكدين أن صمت العالم لم يعد مقبولا، وأن الوقت قد حان لتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.
وخلال الوقفة، تلا رئيس مؤسسة عامل الدولية، الدكتور كامل مهنا، بيانا مشتركا باسم المنظمتين، قال فيه: "نجتمع اليوم من قلب بيروت تضامنا مع غزة وزملائنا الأطباء، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم الرعاية في الخطوط الأمامية، ما يجري ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة ممنهجة لشعب بأكمله، لقد حوّلت إسرائيل غزة إلى مقبرة جماعية، حيث قُتل أكثر من 64 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، فيما تنهار المستشفيات تحت القصف والحصار".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف أن إسرائيل تفرض حصارا خانقا يمنع الوقود والغذاء والدواء، محذرا من أن المجاعة باتت واقعا، فيما تُستخدم المساعدات كسلاح في الحرب، وأشار إلى أن ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأمريكا تسببت في مقتل وإصابة آلاف طالبي المساعدات، كما لفت إلى عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية، معتبرا أن ما يحدث يرقى إلى تطهير عرقي.
وشدد البيان على أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل وحدها، بل على الحكومات الداعمة لها سياسيا وعسكريا وماليا، داعيا إلى تحرك سياسي واقتصادي ودبلوماسي فعلي لوقف الفظائع.
وطالب البيان من بيروت، بـ"وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، والعمل على فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، بما يتيح دخول مساعدات إنسانية مستقلة وواسعة النطاق من دون عوائق، كما شدد على ضرورة حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، وتفكيك ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وتأمين إجلاء عاجل للمرضى والمصابين"، ودعا أيضا إلى "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الاحتلال بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهتها، قدمت الدكتورة عايدة حسونة من منظمة "أطباء بلا حدود" شهادة مؤثرة عن زملائها في غزة قائلة: "زملاؤنا الـ1,118 في غزة عاجزون عن وقف الإبادة، لكن قادة العالم يستطيعون، وبلا وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، لن يبقى ما يمكن إنقاذه، الحرب قتلت 12 من زملائنا، واعتُقل آخرون، بينهم د. محمد عبيد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. أكثر من 1,500 من العاملين الصحيين قُتلوا".
واستذكرت حسونة زميلها، الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي كتب على لوح العمليات قبل مقتله في قصف إسرائيلي: "الباقون حتى النهاية سيحكون قصتنا… تذكرونا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وسلّطت الضوء على الظروف المروّعة في المستشفيات: نقص التخدير والمضادات الحيوية، واستخدام شاش غير معقم، وانعدام القدرة على إجراء عمليات إنقاذية، إضافة إلى تفاقم معاناة المرضى بفعل الجوع الذي يمنع التعافي.

وختمت الدكتورة عايدة حسونة شهادتها بدعوة عاجلة: "ما يحتاجه سكان غزة ليس بيد الأطباء وحدهم، الطفل يحتاج خبزا، والأم تحتاج مأوى، والمصاب يحتاج عكازا، ومن أجل مرضانا وزملائنا، نطالب قادة العالم: أوقفوا الإبادة، ارفعوا الحصار، أدخلوا المساعدات، واحموا العاملين الصحيين".

وختمت المنظمتان بيانهما المشترك بالتأكيد: "من بيروت، من ساحة الشهداء، نقول بصوت واحد: لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون. فليوقفوا الإبادة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала