منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بـ"وقف المجازر" ورفع الحصار عن غزة.. صور
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
نظمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة "عامل" الدولية، وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء" في بيروت، عند الرابعة عصرا، دعما للشعب الفلسطيني في غزة وللفرق الطبية التي تعمل تحت القصف، ومطالبة قادة العالم بـ"التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
رفع المشاركون شعار: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون"، مؤكدين أن صمت العالم لم يعد مقبولا، وأن الوقت قد حان لتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.
وخلال الوقفة، تلا رئيس مؤسسة عامل الدولية، الدكتور كامل مهنا، بيانا مشتركا باسم المنظمتين، قال فيه: "نجتمع اليوم من قلب بيروت تضامنا مع غزة وزملائنا الأطباء، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم الرعاية في الخطوط الأمامية، ما يجري ليس كارثة إنسانية فقط، بل إبادة ممنهجة لشعب بأكمله، لقد حوّلت إسرائيل غزة إلى مقبرة جماعية، حيث قُتل أكثر من 64 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، فيما تنهار المستشفيات تحت القصف والحصار".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف أن إسرائيل تفرض حصارا خانقا يمنع الوقود والغذاء والدواء، محذرا من أن المجاعة باتت واقعا، فيما تُستخدم المساعدات كسلاح في الحرب، وأشار إلى أن ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأمريكا تسببت في مقتل وإصابة آلاف طالبي المساعدات، كما لفت إلى عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية، معتبرا أن ما يحدث يرقى إلى تطهير عرقي.
وشدد البيان على أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل وحدها، بل على الحكومات الداعمة لها سياسيا وعسكريا وماليا، داعيا إلى تحرك سياسي واقتصادي ودبلوماسي فعلي لوقف الفظائع.
وطالب البيان من بيروت، بـ"وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، والعمل على فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، بما يتيح دخول مساعدات إنسانية مستقلة وواسعة النطاق من دون عوائق، كما شدد على ضرورة حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، وتفكيك ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وتأمين إجلاء عاجل للمرضى والمصابين"، ودعا أيضا إلى "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الاحتلال بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهتها، قدمت الدكتورة عايدة حسونة من منظمة "أطباء بلا حدود" شهادة مؤثرة عن زملائها في غزة قائلة: "زملاؤنا الـ1,118 في غزة عاجزون عن وقف الإبادة، لكن قادة العالم يستطيعون، وبلا وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، لن يبقى ما يمكن إنقاذه، الحرب قتلت 12 من زملائنا، واعتُقل آخرون، بينهم د. محمد عبيد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. أكثر من 1,500 من العاملين الصحيين قُتلوا".
واستذكرت حسونة زميلها، الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي كتب على لوح العمليات قبل مقتله في قصف إسرائيلي: "الباقون حتى النهاية سيحكون قصتنا… تذكرونا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمنظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
منظمات طبية وإنسانية في بيروت تطالب بوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة، 15 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وسلّطت الضوء على الظروف المروّعة في المستشفيات: نقص التخدير والمضادات الحيوية، واستخدام شاش غير معقم، وانعدام القدرة على إجراء عمليات إنقاذية، إضافة إلى تفاقم معاناة المرضى بفعل الجوع الذي يمنع التعافي.
وختمت الدكتورة عايدة حسونة شهادتها بدعوة عاجلة: "ما يحتاجه سكان غزة ليس بيد الأطباء وحدهم، الطفل يحتاج خبزا، والأم تحتاج مأوى، والمصاب يحتاج عكازا، ومن أجل مرضانا وزملائنا، نطالب قادة العالم: أوقفوا الإبادة، ارفعوا الحصار، أدخلوا المساعدات، واحموا العاملين الصحيين".
وختمت المنظمتان بيانهما المشترك بالتأكيد: "من بيروت، من ساحة الشهداء، نقول بصوت واحد: لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة… قادة العالم يستطيعون. فليوقفوا الإبادة".