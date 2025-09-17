الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... الإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
استضافت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر "نحن الاحتواء" 2025، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، أنه حضر المؤتمر، ممثلون من 74 دولة، وناقش قضايا الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، انطلاقا من أهمية الانتقال من الإيواء المؤسسي إلى العيش المستقل ضمن المجتمع.
وقال مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، محمد النابلسي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "انعقاد المؤتمر العالمي "نحن الاحتواء" في إمارة الشارقة يشكل محطة مفصلية في مسار تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الحدث "ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومنظمة "الاحتواء الشامل الدولية".
استضافت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر "نحن الاحتواء 2025" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة "الاحتواء الشامل الدولية". ناقش المؤتمر قضايا الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية،… pic.twitter.com/wNxmnAGKiB— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 17, 2025
وأوضح النابلسي أن "المؤتمر، الذي يعقد كل أربع سنوات في دولة مختلفة، اختار هذه الدورة مدينة الشارقة لتكون أول مدينة عربية تستضيفه، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في المجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية".
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
الإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
© Sputnik . basel shartouh
وأضاف: "الهدف الأساسي من المؤتمر هو تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، وفقا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التعليم، التوظيف، الصحة، الحياة الأسرية، والمشاركة السياسية والثقافية".
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
الإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
© Sputnik . basel shartouh
وأشار النابلسي إلى أن "المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر ممثلون من 74 دولة، واحتضن أكثر من 150 جلسة نقاشية وورش عمل، من بينها 59 جلسة قادها مناصرون ذاتيون من ذوي الإعاقة أنفسهم، في خطوة تعكس روح التمكين والمشاركة الفاعلة".
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
الإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
© Sputnik . basel shartouh
كما لفت النابلسي إلى "الحضور اللافت لمؤسسات المجتمع المحلي والدولي، التي أسهمت في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات"، مؤكدا أن "المؤتمر لا يقتصر على الطرح النظري، بل يهدف إلى صياغة سياسات عملية قابلة للتنفيذ، تضمن العدالة والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجتمعاتهم".