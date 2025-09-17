الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/الاقتصاد-الليبي-تحديات-راهنة-وفرص-مؤجلة-للإصلاح-1104928288.html
الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح
الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح
سبوتنيك عربي
يشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية، التي انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T06:53+0000
2025-09-17T06:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085287340_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0e51e44dda4e0ff3862c5591b5e141c1.jpg
ويبرز تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية كأحد أبرز التحديات، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل غياب إصلاحات جذرية.سوء إدارةمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن "الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مؤكدًا أن "المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة".وشدد على أن "ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد".وأشار الخبير الاقتصادي محمد درميش، إلى أن "الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي"، معتبرًا أن "هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة".أزمة اقتصاديةقال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير في المؤسسة الوطنية للنفط".وأشار إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية".وأوضح المحمودي أن "ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع"، مؤكدًا أن "كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل".وأشار إلى أن "التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني".كما بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية".وأكد أن "ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة".وشدد المحمودي على "ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي".وأكد أن "فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".
https://sarabic.ae/20250730/أزمة-سعر-الصرف-تتفاقم-في-ليبيا-والخبراء-يحملون-المركزي-والسياسات-العشوائية-المسؤولية-1103191881.html
https://sarabic.ae/20250321/مصرف-ليبيا-المركزي-يؤكد-التزامه-بتوفير-النقد-الأجنبي-لطالبيه-والخبراء-متخوفون-1098845145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085287340_131:0:1908:1333_1920x0_80_0_0_420d615c4753aeee6c7c51dd23cfca21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك

الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح

06:53 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Rodrigo Abdموظفون داخل البنك المركزي الليبي
موظفون داخل البنك المركزي الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
تابعنا عبر
حصري
يشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية، التي انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد.
ويبرز تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية كأحد أبرز التحديات، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل غياب إصلاحات جذرية.

سوء إدارة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن "الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مؤكدًا أن "المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة".

وأضاف درميش، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تذبذب سعر صرف الدولار انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، في ظل غياب أدوات الدولة وتغول السوق الموازي، الذي أصبح محكومًا باحتكار قلة من التجار والسماسرة، الأمر الذي جعل حياة المواطن رهينة لممارساتهم".

وشدد على أن "ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد".
بلدية طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية
30 يوليو, 11:49 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي محمد درميش، إلى أن "الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي"، معتبرًا أن "هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة".

أزمة اقتصادية

قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير في المؤسسة الوطنية للنفط".
وأشار إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب ثقة المواطن الليبي في القرارات المتخذة، واستمرار الإنفاق الموازي، وعمليات طباعة الأموال من المصرف المركزي، فضلًا عن تضخم الدين العام، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة المالية".

وأوضح المحمودي أن "ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع"، مؤكدًا أن "كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل".
وأشار إلى أن "التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
مصرف ليبيا المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي لطالبيه.. والخبراء متخوفون
21 مارس, 19:14 GMT
كما بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية".

وقال المحمودي إن "نزيف الاحتياطي النقدي من خلال سياسات المصرف المركزي، ومنح اعتمادات مستندية شهرية تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتعدى 1.6 مليار، يعد أحد أبرز أسباب اضطراب أسعار الصرف وعدم الاستقرار المالي في البلاد".

وأكد أن "ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة".
وشدد المحمودي على "ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي".
وأكد أن "فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала