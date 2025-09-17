https://sarabic.ae/20250917/الاقتصاد-الليبي-تحديات-راهنة-وفرص-مؤجلة-للإصلاح-1104928288.html

الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح

يشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية، التي انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

ويبرز تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية كأحد أبرز التحديات، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل غياب إصلاحات جذرية.سوء إدارةمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن "الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مؤكدًا أن "المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة".وشدد على أن "ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد".وأشار الخبير الاقتصادي محمد درميش، إلى أن "الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي"، معتبرًا أن "هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة".أزمة اقتصاديةقال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير في المؤسسة الوطنية للنفط".وأشار إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية".وأوضح المحمودي أن "ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع"، مؤكدًا أن "كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل".وأشار إلى أن "التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني".كما بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية".وأكد أن "ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة".وشدد المحمودي على "ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي".وأكد أن "فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".

