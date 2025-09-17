العسكريون اللبنانيون المتقاعدون يصعدون.. تحرك تحذيري في بيروت وطرابلس قبل "الانفجار الأكبر"
نفذت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، تحركًا احتجاجيًا انطلق من ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالمساواة ورفع الرواتب التقاعدية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن التحرك جاء عقب الاجتماع، الذي عقدته الرابطة مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث عرضت سلسلة من المطالب أبرزها المساواة وتحسين الرواتب التقاعدية، إلا أن الرابطة أوضحت أن "سلام، لم يُبدِ تجاوبًا جديًا مع هذه المطالب، مكتفيًا بطرح رؤى بعيدة المدى لا تلامس حجم الأزمة ولا تعالج الواقع القائم".
وفي إطار التحركات الميدانية، أقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على قطع الطريق عند محلة الصيفي في العاصمة بيروت، بالاتجاهين، كما نفّذوا اعتصامًا أمام مصرف لبنان في طرابلس شمالي البلاد، حيث أشعلوا الإطارات عند المدخل الرئيسي للمدينة، للمطالبة بإعادة النظر في رواتبهم.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayاحتجاج العسكريين المتقاعدين في لبنان
احتجاج العسكريين المتقاعدين في لبنان
كذلك حاول بعض العسكريين المتقاعدين إزالة الشريط الشائك للتقدّم نحو السرايا الحكومي، قبل أن ينسحبوا ويعمدوا إلى إقفال مداخل وسط بيروت من جهات الصيفي وبشارة الخوري وساحة الشهداء.
وشدّد المعتصمون على عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشونها نتيجة تدنّي الرواتب، مؤكدين أن "تحرك اليوم هو بمثابة الإنذار الأخير للحكومة قبل إطلاق تحرك واسع سيشمل مختلف المناطق اللبنانية".