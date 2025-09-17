مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20250917/مقتل-3-ضباط-شرطة-وإصابة-اثنين-آخرين-خلال-إطلاق-نار-في-بنسلفانيا-الأمريكية-1104969280.html
مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية
مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريس باريس، أن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا في حادث إطلاق نار، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، مؤكداً أن مطلق النار... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال باريس في مؤتمر صحفي بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحاكم الولاية: "أستطيع أن أؤكد أن مطلق النار قُتل، كما أؤكد إصابة خمسة من عناصر إنفاذ القانون اليوم: ثلاثة لقوا مصرعهم، واثنان نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن إطلاق النار وقع أثناء توجّه رجال الشرطة لتنفيذ أمر قضائي في أحد المنازل.وتُعد حوادث إطلاق النار التي تستهدف رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جزءًا من أزمة العنف المسلح المستمرة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات الأمنية والصحية في البلاد.وفقًا لأرشيف العنف المسلح (Gun Violence Archive)، سُجلت مئات الحوادث التي استهدفت ضباط الشرطة خلال السنوات الأخيرة، حيث أفادت بيانات عام 2024 أن أكثر من 300 ضابط أصيبوا أو قُتلوا في مواجهات مسلحة.
مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية

22:55 GMT 17.09.2025
أعلن شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريس باريس، أن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا في حادث إطلاق نار، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، مؤكداً أن مطلق النار قُتل خلال الحادث.
وقال باريس في مؤتمر صحفي بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحاكم الولاية: "أستطيع أن أؤكد أن مطلق النار قُتل، كما أؤكد إصابة خمسة من عناصر إنفاذ القانون اليوم: ثلاثة لقوا مصرعهم، واثنان نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
1 أبريل 2022, 08:44 GMT
وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن إطلاق النار وقع أثناء توجّه رجال الشرطة لتنفيذ أمر قضائي في أحد المنازل.
وتُعد حوادث إطلاق النار التي تستهدف رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جزءًا من أزمة العنف المسلح المستمرة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات الأمنية والصحية في البلاد.
وفقًا لأرشيف العنف المسلح (Gun Violence Archive)، سُجلت مئات الحوادث التي استهدفت ضباط الشرطة خلال السنوات الأخيرة، حيث أفادت بيانات عام 2024 أن أكثر من 300 ضابط أصيبوا أو قُتلوا في مواجهات مسلحة.
