مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية

أعلن شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريس باريس، أن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا في حادث إطلاق نار، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، مؤكداً أن مطلق النار... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال باريس في مؤتمر صحفي بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحاكم الولاية: "أستطيع أن أؤكد أن مطلق النار قُتل، كما أؤكد إصابة خمسة من عناصر إنفاذ القانون اليوم: ثلاثة لقوا مصرعهم، واثنان نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن إطلاق النار وقع أثناء توجّه رجال الشرطة لتنفيذ أمر قضائي في أحد المنازل.وتُعد حوادث إطلاق النار التي تستهدف رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جزءًا من أزمة العنف المسلح المستمرة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات الأمنية والصحية في البلاد.وفقًا لأرشيف العنف المسلح (Gun Violence Archive)، سُجلت مئات الحوادث التي استهدفت ضباط الشرطة خلال السنوات الأخيرة، حيث أفادت بيانات عام 2024 أن أكثر من 300 ضابط أصيبوا أو قُتلوا في مواجهات مسلحة.
