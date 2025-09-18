https://sarabic.ae/20250918/أورسيس-بندقية-خارقة-بنوعين-من-الأعيرة-النارية-1104983774.html
"أورسيس"... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
تتميز بندقية "أورسيس" بتطويرها للاستخدام ضد أهداف تقع على مسافات لا يمكن الوصول إليها بضربات مؤثرة بالبنادق التقليدية. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
ويمكن الاعتماد عليها في مكافحة قناصة العدو، خاصة إذا كان مدى بنادقهم أقل مقارنة بمدى هذه البندقية التي تستخدم طلقات الناتو وروسيا على حد سواء.
