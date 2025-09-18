https://sarabic.ae/20250918/ترامب-يعلن-تصنيف-حركة-أنتيفا-منظمة-إرهابية-ويدعو-للتحقيق-في-مموليها-1104970806.html
ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قرر تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية، متوعدًا بملاحقة الجهات التي تمولها. 18.09.2025
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أخبر أبناء وطننا في الولايات المتحدة أنني أصنّف حركة أنتيفا، هذه الكارثة الراديكالية اليسارية المريضة والخطيرة، كمنظمة إرهابية كبرى".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أخبر أبناء وطننا في الولايات المتحدة أنني أصنّف حركة أنتيفا، هذه الكارثة الراديكالية اليسارية المريضة والخطيرة، كمنظمة إرهابية كبرى".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".
يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا
رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".