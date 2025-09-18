ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/ترامب-يعلن-تصنيف-حركة-أنتيفا-منظمة-إرهابية-ويدعو-للتحقيق-في-مموليها-1104970806.html
ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها
ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قرر تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية، متوعدًا بملاحقة الجهات التي تمولها. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T03:11+0000
2025-09-18T03:12+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أخبر أبناء وطننا في الولايات المتحدة أنني أصنّف حركة أنتيفا، هذه الكارثة الراديكالية اليسارية المريضة والخطيرة، كمنظمة إرهابية كبرى".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".
https://sarabic.ae/20210112/ترامب-يلقي-باللوم-على-حركة-أنتيفا-باقتحام-مبنى-الكابيتول-1047771475.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها

03:11 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 03:12 GMT 18.09.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قرر تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية، متوعدًا بملاحقة الجهات التي تمولها.
تجمع لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2021
ترامب يلقي باللوم على حركة "أنتيفا" باقتحام مبنى الكابيتول
12 يناير 2021, 08:21 GMT
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أخبر أبناء وطننا في الولايات المتحدة أنني أصنّف حركة أنتيفا، هذه الكارثة الراديكالية اليسارية المريضة والخطيرة، كمنظمة إرهابية كبرى".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".
يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала