https://sarabic.ae/20250919/بوتين-يتفقد-معرضا-للأسلحة-والمعدات-العسكرية-في-مدينة-بيرم-1105040264.html
بوتين يتفقد معرضا للأسلحة والمعدات العسكرية في مدينة بيرم
بوتين يتفقد معرضا للأسلحة والمعدات العسكرية في مدينة بيرم
سبوتنيك عربي
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بجولة في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية في مصانع موتوفيليخا في بيرم. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T14:51+0000
2025-09-19T14:51+0000
2025-09-19T15:13+0000
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104915358_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f2f755865e958a3a9de6cbc87f7285b1.jpg
وزار بوتين مصنع موتوفيليخا، وهو منشأة صناعية رئيسية في بيرم، ينتج مدفعية متطورة وقاذفات صواريخ متعددة، وهو المصنع الوحيد لإنتاج المدفعية بنظام دورة حياة كاملة في البلاد.ويركز هذا المعرض بشكل رئيسي على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المتطورة، وحوامل المدفعية ذاتية الدفع والمقطورة، وذخائر المدفعية لمختلف أنواع المدافع الروسية، والأنظمة غير المأهولة، وأنظمة الدفاع الجوي.كما يركز المعرض بشكل خاص على إبراز التطورات التكنولوجية والحلول الهندسية التي تضمن تفوق صناعة الدفاع الروسية على الساحة العالمية.وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، وقع على مرسوم الاحتفال بيوم "صانع السلاح" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2011."كلاشنيكوف عراب يوم صانع الأسلحة"قدم ميخائيل كلاشنيكوف، أحد أشهر صانعي السلاح ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في العالم، طلبا لإنشاء يوم لـ"صانعي الأسلحة الروس" في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2010.وتم تحديد هذا اليوم لأسباب تاريخية بحسب المعلومات التي قدمها متحف "كرملين موسكو"، الذي أشار إلى أن أكبر مركز لإنتاج وتخزين الأسلحة في روسيا هو "غرفة السلاح" في الكرملين في موسكو. في مدينة إيجيفسك الروسية المعروفة بمدينة "صانع السلاح" ومنذ القرن التاسع عشر تم الاحتفال بيوم "راعي الجيش السماوي رئيس الملائكة ميخائيل" يومي 19 سبتمبر و21 نوفمبر/تشرين الثاني.ليتم اختيار 19 سبتمبر للاحتفال بيوم "صانع السلاح"، بشكل رئيسي في المدن التي توجد فيها شركات صناعة الدفاع الروسية. ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في تولا وإيجيفسك، اللتين تعتبران عاصمتي المجمع الصناعي العسكري في البلاد.
https://sarabic.ae/20230919/في-البر-والبحر-والجوروسيا-تحتفل-بيوم-صانع-السلاح-1081186069.html
https://sarabic.ae/20230919/روستيخ-تزيد-إنتاج-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-وإسكندر-التكتيكية-1081175782.html
https://sarabic.ae/20220803/صانع-وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-ينتج-طائرة-مسيرة-متعددة-المهام-1065944632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104915358_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_ee1b743c62a7b00d58d21136e9082165.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين
بوتين يتفقد معرضا للأسلحة والمعدات العسكرية في مدينة بيرم
14:51 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 19.09.2025)
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بجولة في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية في مصانع موتوفيليخا في بيرم.
وزار بوتين مصنع موتوفيليخا، وهو منشأة صناعية رئيسية في بيرم، ينتج مدفعية متطورة وقاذفات صواريخ متعددة، وهو المصنع الوحيد لإنتاج المدفعية بنظام دورة حياة كاملة في البلاد.
وخلال زيارته للمؤسسة، شاهد بوتين معرضا للأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة بمناسبة يوم صانع السلاح.
19 سبتمبر 2023, 11:09 GMT
ويركز هذا المعرض بشكل رئيسي على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المتطورة
، وحوامل المدفعية ذاتية الدفع والمقطورة، وذخائر المدفعية لمختلف أنواع المدافع الروسية، والأنظمة غير المأهولة، وأنظمة الدفاع الجوي.
كما يركز المعرض بشكل خاص على إبراز التطورات التكنولوجية والحلول الهندسية التي تضمن تفوق صناعة الدفاع الروسية على الساحة العالمية.
تحتفل روسيا في 19 سبتمبر/أيلول من كل عام بيوم "صانع السلاح"، الذي يعتبر بمثابة عيد لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري ومطوري الأسلحة المحلية، والمتخصصين المشاركين في تاريخ تطوير الأسلحة ودراسة تقاليد الأسلحة الروسية.
19 سبتمبر 2023, 07:42 GMT
وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، وقع على مرسوم الاحتفال بيوم "صانع السلاح" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2011.
"كلاشنيكوف عراب يوم صانع الأسلحة"
قدم ميخائيل كلاشنيكوف، أحد أشهر صانعي السلاح ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في العالم، طلبا لإنشاء يوم لـ"صانعي الأسلحة الروس
" في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2010.
ليتم اتخاذ قرار بإنشاء عيد رسمي بهذه المناسبة للدور المتميز لمبدعي الأسلحة في ضمان الحفاظ على القدرة الدفاعية واستقلال الدولة الروسية وإمكانات التصدير ومكانة روسيا في العالم.
وتم تحديد هذا اليوم لأسباب تاريخية بحسب المعلومات التي قدمها متحف "كرملين موسكو
"، الذي أشار إلى أن أكبر مركز لإنتاج وتخزين الأسلحة في روسيا هو "غرفة السلاح" في الكرملين في موسكو.
وتشير عبارة "صانع السلاح" الموجودة في متحف الكرملين إلى أن هذا المبنى وجميع الممتلكات الموجودة فيه تخضع لسلطة خاصة من رتبة - صانع الأسلحة، والتي تضمنت مسؤولياته تخزين الأسلحة وشراء وتنظيم إنتاج الأسلحة وتوزيعها على الأفواج، وتم ذكر منصب صانع الأسلحة لأول مرة في المصادر الموجودة في سبتمبر 1508.
في مدينة إيجيفسك الروسية المعروفة بمدينة "صانع السلاح
" ومنذ القرن التاسع عشر تم الاحتفال بيوم "راعي الجيش السماوي رئيس الملائكة ميخائيل" يومي 19 سبتمبر و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ليتم اختيار 19 سبتمبر للاحتفال بيوم "صانع السلاح"، بشكل رئيسي في المدن التي توجد فيها شركات صناعة الدفاع الروسية. ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في تولا وإيجيفسك، اللتين تعتبران عاصمتي المجمع الصناعي العسكري في البلاد.