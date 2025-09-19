https://sarabic.ae/20250919/ترامب-يعلن-عن-لقاء-مرتقب-مع-أردوغان-في-البيت-الأبيض-لبحث-صفقات-عسكرية-كبرى-1105046372.html
ترامب يعلن عن لقاء مرتقب مع أردوغان في البيت الأبيض لبحث صفقات عسكرية كبرى
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيستضيف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري. 19.09.2025
وأوضح ترامب في بيان له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن المحادثات ستتضمن صفقات تجارية وعسكرية كبرى، تشمل شراء طائرات "بوينغ"، وصفقة كبيرة لطائرات "إف-16"، إلى جانب مواصلة المفاوضات بشأن برنامج مقاتلات "إف-35"، والتي يتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.وأكد الرئيس الأمريكي أن علاقته بأردوغان "جيدة جدا"، معربًا عن تطلعه للقائه في واشنطن.
