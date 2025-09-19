https://sarabic.ae/20250919/وزير-الخارجية-التركي-علاقات-أنقرة-والقاهرة-في-أفضل-مستوياتها-بالتاريخ-الحديث-1105043659.html

وزير الخارجية التركي: علاقات أنقرة والقاهرة في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث

وزير الخارجية التركي: علاقات أنقرة والقاهرة في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بمستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدا أنها بلغت "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث". 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T16:27+0000

2025-09-19T16:27+0000

2025-09-19T16:27+0000

أخبار تركيا اليوم

مصر

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086074660_0:125:2945:1782_1920x0_80_0_0_a1140ac4da35b9508cecc7206ad8952b.jpg

وقال فيدان في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر"، إن الروابط الأخوية بين الشعبين التركي والمصري كانت دائما متينة، مضيفا أن التشابه الكبير بينهما يجعل من الصعب التفريق، فيما وصلت العلاقات بين النخب السياسية والبيروقراطية إلى مستوى "ممتاز"، يتيح مناقشة جميع القضايا بشكل مباشر.وأوضح أن التعاون بين البلدين يشهد تضامنا كبيرا ويتطور باستمرار، واصفاً العلاقات التجارية بأنها "ممتازة للغاية"، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد أن "تركيا ومصر بدأتا يكتشفان إمكانات هائلة يمكن تحقيقها عبر تكامل قدراتهما"، لافتا إلى أن "هذا لا يقتصر على مصر فقط بل يشمل التعاون مع دول أخرى في المنطقة".وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين أنقرة والقاهرة بشكل احترافي وبذل جهود أكبر على المستويات التنفيذية"، قائلا: "هناك نية سياسية وإرادة، لكن على الأرض يجب أن نبذل المزيد من الجهد". وعن الخلافات المحتملة، أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان/ أن الصداقة تجعل حلها أسهل، مشيرا إلى أن تباين المواقف حول ليبيا تقلّص مع مرور الوقت بفضل التواصل والثقة، وكذلك في قضيتي السودان وغزة، إذ وصف التعاون بين البلدين في الملف الفلسطيني بأنه "وثيق للغاية ويعملان فيه كالجسد الواحد". يذكر أنه في فبراير/شباط 2024، زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصر للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكم، إذ رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250803/مصر-وتركيا-تؤكدان-على-أهمية-مواصلة-التحرك-مع-الفاعلين-الدوليين-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1103335182.html

https://sarabic.ae/20250714/بعد-إطلاق-مشروع-بتكلفة-44-مليون-دولار-تركيا-تعلن-نمو-استثماراتها-في-مصر-بشكل-متسارع--1102670891.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار