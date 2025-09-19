https://sarabic.ae/20250919/-كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تجارب-لطائرات-مسيرة-ويدعو-لتعزيزها-بالذكاء-الاصطناعي-1105014600.html
كيم جونغ أون يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويدعو لتعزيزها بالذكاء الاصطناعي
كيم جونغ أون يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويدعو لتعزيزها بالذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة: بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أشرف على اختبارات للأسلحة غير المأهولة في البلاد. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T00:14+0000
2025-09-19T00:14+0000
2025-09-19T00:38+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_0:126:2501:1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968.jpg
وذكرت الوكالة أن "كيم جونغ أون اطّلع بالتفصيل على خصائص وإمكانية استخدام مختلف أنواع الأسلحة غير المأهولة في الظروف القتالية، بما في ذلك الطائرات الاستطلاعية المسيّرة الاستراتيجية والتكتيكية والطائرات المسيّرة متعددة الأغراض".وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ارتياحه الكبير لنتائج الاختبارات، مشددًا على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأسلحة غير المأهولة يُعد مهمة ذات أولوية قصوى لتحديث القوات المسلحة في البلاد.ووفقا للوكالة، تفقد كيم أيضا أمس الخميس أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_106:0:2365:1694_1920x0_80_0_0_5e90d3cfb657d36f994fede4ff00a803.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الصين
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الصين
كيم جونغ أون يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويدعو لتعزيزها بالذكاء الاصطناعي
00:14 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 00:38 GMT 19.09.2025)
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة: بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أشرف على اختبارات للأسلحة غير المأهولة في البلاد.
وذكرت الوكالة أن "كيم جونغ أون اطّلع بالتفصيل على خصائص وإمكانية استخدام مختلف أنواع الأسلحة غير المأهولة في الظروف القتالية، بما في ذلك الطائرات الاستطلاعية المسيّرة الاستراتيجية والتكتيكية والطائرات المسيّرة متعددة الأغراض".
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ارتياحه الكبير لنتائج الاختبارات، مشددًا على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأسلحة غير المأهولة يُعد مهمة ذات أولوية قصوى لتحديث القوات المسلحة في البلاد.
ووفقا للوكالة، تفقد كيم أيضا أمس الخميس أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.