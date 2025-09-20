https://sarabic.ae/20250920/عرض-مميز-للروبوتات-وسط-موسكو-ضمن-منتدى-مستقبل-المدن-الذكية-لدول-بريكس-فيديو-1105067232.html
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت حديقة "زاريادي" في موسكو عرضا مميزا للروبوتات، وذلك في إطار منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس"، حيث ناقش المشاركون مستقبل المدن الذكية والتقنيات... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T14:32+0000
2025-09-20T14:32+0000
2025-09-20T14:32+0000
نادي الفيديو
روسيا
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105067312_0:4:1125:637_1920x0_80_0_0_820ede4a67a2abca0f9fc5bc273d9177.jpg
وتبين المشاهد لقطات للعرض المميز للروبوتات في منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".وانعقد يوم أمس الجمعة، في موسكو المنتدى الثالث "للمدن السحابية"، المُخصص لتطوير المساحات الحضرية في دول "بريكس".وقد جمع الحدث رؤساء تنفيذيين وممثلين عن شركات رائدة وخبراء تخطيط عمراني وأكاديميين من أكثر من 35 دولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105067312_137:0:989:639_1920x0_80_0_0_bcf4331fc497df18b2bb3422750d5112.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, مجموعة بريكس
نادي الفيديو, روسيا, مجموعة بريكس
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
شهدت حديقة "زاريادي" في موسكو عرضا مميزا للروبوتات، وذلك في إطار منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس"، حيث ناقش المشاركون مستقبل المدن الذكية والتقنيات الحديثة.
وتبين المشاهد لقطات للعرض المميز للروبوتات في منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".
وانعقد يوم أمس الجمعة، في موسكو المنتدى الثالث "للمدن السحابية"، المُخصص لتطوير المساحات الحضرية في دول "بريكس".
وقد جمع الحدث رؤساء تنفيذيين وممثلين عن شركات رائدة وخبراء تخطيط عمراني وأكاديميين من أكثر من 35 دولة.