أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتى في قمة الدوري الإنجليزي.. فيديو
حقق فريق أرسنال تعادلا مثير مع نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات"، في قمة مباريات الجولة الخامسة
أحرز إيرلينج هالاند هدف مان سيتى الوحيد فى الدقيقة 9 من بداية المباراة ليواصل النجم النرويجي تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق الضعف عن أقرب ملاحقيه بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف.ونجح الجانرز فى خطف هدف التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق جابرييل مارتينلي.بهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط. بينما يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
حقق فريق أرسنال تعادلا مثير مع نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات"، في قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
أحرز إيرلينج هالاند هدف مان سيتى الوحيد فى الدقيقة 9 من بداية المباراة ليواصل النجم النرويجي تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق الضعف عن أقرب ملاحقيه بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف.
ونجح الجانرز فى خطف هدف التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق جابرييل مارتينلي.
بهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط. بينما يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط.