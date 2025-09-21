https://sarabic.ae/20250921/أهم-10-معلومات-عن-قاعدة-باغرام-التي-يريد-ترامب-استعادتها-1105098606.html
أهم 10 معلومات عن قاعدة "باغرام" التي يريد ترامب استعادتها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوّهًا إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، رسالة جاء فيها: "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة "باغرام" الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث".
ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، رسالة جاء فيها: "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة "باغرام" الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث".